Стоимостью 60 миллионов долларов: что получит Ким Кардашян в результате развода с Уэстом
Стали известны первые подробности бракоразводного процесса между Ким Кардашян и Канье Уэстом. В частности, светская львица получит поместье в Калифорнии стоимостью 60 миллионов долларов.
Источник:TMZ
Бракоразводный процесс между знаменитыми американскими супругами Ким Кардашян и Канье Уэстом только набирает обороты. Стали известны первые детали раздела имущества.
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Что получит Ким Кардашян
Американская знаменитость оставила за собой право владения поместьем в Калифорнии. Оно стоит около 60 миллионов долларов (что составляет примерно 1 миллиард 670 миллионов гривен).
Этот семейный особняк лично спроектировал Канье Уэст, а его построение заняло немало лет. Тем не менее, рэпера, очевидно, больше интересует безопасность детей и интересы жены.
В частности, Ким Кардашян неоднократно подчеркивала, что хочет остаться в этом доме вместе с детьми, ей в поместье комфортно и хорошо. В то же время, неподалеку живут сестры Кардашян, поэтому дети Ким могли бы часто видеться с близкими.
Зато Канье Уэст не имеет такой привязанности к месту. Неизвестно, где будет жить рэпер. Сначала ходили слухи о том, что он полетит в Лондон, где будет проводить проповедническую деятельность. Также он любит находиться на ранчо в Вайоминге.
Ким и Канье также определяют вопросы опеки над детьми. Чаще всего Псалом, Норт, Чикаго и Сейнт будут проводить досуг с матерью. Однако родительские обязанности звезды планируют разделить поровну.
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