Стали известны первые подробности бракоразводного процесса между Ким Кардашян и Канье Уэстом. В частности, светская львица получит поместье в Калифорнии стоимостью 60 миллионов долларов.

Бракоразводный процесс между знаменитыми американскими супругами Ким Кардашян и Канье Уэстом только набирает обороты. Стали известны первые детали раздела имущества.

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Что получит Ким Кардашян

Американская знаменитость оставила за собой право владения поместьем в Калифорнии. Оно стоит около 60 миллионов долларов (что составляет примерно 1 миллиард 670 миллионов гривен).

Этот семейный особняк лично спроектировал Канье Уэст, а его построение заняло немало лет. Тем не менее, рэпера, очевидно, больше интересует безопасность детей и интересы жены.

В частности, Ким Кардашян неоднократно подчеркивала, что хочет остаться в этом доме вместе с детьми, ей в поместье комфортно и хорошо. В то же время, неподалеку живут сестры Кардашян, поэтому дети Ким могли бы часто видеться с близкими.

Зато Канье Уэст не имеет такой привязанности к месту. Неизвестно, где будет жить рэпер. Сначала ходили слухи о том, что он полетит в Лондон, где будет проводить проповедническую деятельность. Также он любит находиться на ранчо в Вайоминге.

Ким и Канье также определяют вопросы опеки над детьми. Чаще всего Псалом, Норт, Чикаго и Сейнт будут проводить досуг с матерью. Однако родительские обязанности звезды планируют разделить поровну.

Отметим, что у супругов есть семейный договор, который они не хотят нарушать. Согласно соглашению, Ким Кардашян получит 6 миллионов додаров за каждый год брака, а также страховку в случае смерти рэпера. Подробнее читайте по ссылке.