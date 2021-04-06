Светская львица Ким Кардашян попала в список миллиардеров по рейтингу Forbes. Благодаря ее брендам KKW Beauty и Skims, состояние Ким достигло 1 миллиарда долларов за последний год.

Реалити-звезда Ким Кардашян зарабатывает на жизнь не только рекламой в сети Instagram, на страницу которой подписано 213 миллионов пользователей. Немалую долю прибылей ей приносит доход с косметического бренда KKW Beauty и с марки бельевой одежды Skims.

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Согласно информации рейтинга Forbes, доход 40-летней звезды вырос до 1 миллиарда долларов за последний год. Еще в октябре 2020 года ее состояние составляло 780 миллионов долларов. Но прибыльный бизнес, рекламные сделки, участие в семейном реалити-шоу "Семейство Кардашян" и ряд других рекламных инвестиций резко повысили ее прибыль.

Что известно о компании KKW Beauty и Skims?

KKW Beauty

Косметическую компанию KKW Beauty Ким Кардашян основала в 2017 году вслед за своей сестрой Кайли Дженнер, которую та создала в 2014 году. Благодаря прибылям с компании, у Кайли некоторое время тоже был статус миллиардерши, но после пересчета в Forbes, в ее состоянии не досчитались миллионов, поэтому ее лишили этого статуса.

Для раскрутки косметического бренда Ким использовала ту же модель, что и Кайли – продвижение и реклама продукции в основном в социальных сетях. Она начала с производства контурных наборов для лица, а в 2018 году начала выпускать тени для век, консилеры, губные помады и парфюмерию. В 2020 году она продала 20% акций KKW Beauty косметическому конгломерату Coty за 200 миллионов долларов.

Skims

Что касается Skims, то это компания по производству корректирующего нижнего белья. Ее часто одевают голливудские звезды для подчеркивания стройности фигуры и уменьшения недостатков на теле. Компанию Ким Кардашян запустила в 2019 году, приняв инвестиции звезд Натали Массан из Net-a-Porter и Эндрю Розен из Theory. Когда же в мире началась пандемия коронавируса, в Skims переключили производство с белья для корректировки фигуры на удобную домашнюю одежду.

Кардашян тоже здесь владеет контрольным пакетом акций Skims, но не раскрывает свои доходы. Впрочем, состояние компании некоторые эксперты оценивают в 500 миллионов, 225 из которых принадлежит Ким.

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