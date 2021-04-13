Ще 2 місяці тому Кім Кардашян подала документи на розлучення з Каньє Вестом. Він відповів екскоханій тільки нещодавно. Відомо, що репер хоче домогтися спільної опіки над дітьми.

Через суд американський репер Каньє Вест хоче домогтися спільної юридичної та фізичної опіки над дітьми з Кім Кардашян: 7-річної Норт, 5-річним Сейнтом, 4-річної Чикаго та 1-річним Псалмом.

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Каньє Вест відповів на документи про розлучення, які подала Кім

Бажання виконавця домогтися спільної опіки не означає, що батьки зможуть проводити час із дітьми порівну. Ймовірно, Кім Кардашян однаково залишиться головним опікуном. Одначе світська левиця не проти спілкування дітей із зірковим батьком.

Також відомо, що Кім Кардашян та Каньє Вест не потребують підтримки, а тому самостійно сплатять всі судові витрати. Тим паче, що нещодавно американська зірка реаліті стала мільярдеркою.

У документах на розлучення, які подав адвокат репера, причиною вказані непримиренні розбіжності. Також там не вказана дата розлучення, тож невідомо, коли розлучилися чи розлучаться колишня пара.

Інсайдери додають, що експодружжя не змінюватиме правила шлюбного договору, який вони уклали ще до весілля. Тому Кім Кардашян залишиться жити у сімейному особняку за 60 мільйонів доларів разом із дітьми. Нащадки є головними для знаменитостей. Каньє і Кім роблять все для того, щоб їм було добре.

Вони обидва погоджуються з тим, що чим менше стресу відчувають діти, тим краще. Каньє любить своїх дітей і хоче, щоб вони були щасливі,

– пише видання.

Розлучення Кардашян і Веста: коротко