Юра не пришел, – Слава Каминская рассказала, как рассталась с Никитиным

В начале марта популярный дуэт "НеАнгелы" объявил о распаде после 15 лет карьеры. На днях Слава Каминская и Виктория Смеюха сыграли последний открытый концерт. Продюсер группы Юрий Никитин даже не явился на прощальное выступление подопечных.
Известный украинский продюсер Юрий Никитин, занимавшийся продвижением "НеАнгелов", отказался от сотрудничества со Славой Каминской и Викторией Смеюхой после распада дуэта. Он обещал всячески поддерживать и помогать бывшим подопечным в развитии сольных карьер, однако сам даже не появился на прощальном концерте группы, который состоялся 16 мая в зале Freedom Hall.
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Поступок экс-продюсера откровенно разочаровал Славу Каминскую, которая дружила с ним долгих 15 лет. Она не созванивалась с Юрием Никитиным ни перед, ни после последнего открытого шоу.
Удивительно вообще. Мы 15 лет нормально общались, дружили, но Юра не пришел даже на наш последний концерт. Ну ничего, неприятность эту мы переживем,
– поделилась певица.
Не общается Слава Каминская и с коллегой Викторией Смеюхой. Объявления о распаде "НеАнгелов" сначала сблизило солисток, которые связывались едва ли не ежедневно, а старт сольных карьер – отдалил.
"Мы никогда не были подругами. Мы были коллегами. Но мне есть с кем общаться, ей есть с кем общаться", – сухо рассказала Каминская.
Стоит знать Юрий Никитин прокомментировал сольные карьеры Славы Каминской и Вики из "НеАнгелов"
Распад группы "НеАнгелы": как это было
- О том, что известный дуэт прекращает свое существование стало известно 4 марта. Именно продюсер "НеАнгелов" Юрий Никитин предложил певицам расходиться и советовал начинать сольные карьеры, правда, уже не под его наставничеством. Теперь дуэт будет выступать только на корпоративах и закрытых вечеринках.
- Слава Каминская готовилась к распаду "НеАнгелов" и собрала свою команду еще до объявления о закрытии проекта. Она выбрала сценическое имя SLAVA KAMINSKA и пообещала, что ее сольная карьера будет без страданий. Она будет петь только о счастливых отношениях и идеальных мужчинах. Да, артистка уже представила два трека – "911" и Slava Bogu.
- Виктория Смеюха также начала сольную карьеру. Она будет работать под псевдонимом VIKTORIA. На днях певица выпустила первую песню "Мы не ангелы".