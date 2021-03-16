Под каким сценическим именем будет выступать Слава Каминская
Певица Слава Каминская после недавнего распада группы "НеАнгелы" подалась в сольную карьеру. Женщина решила не придумывать другие имена, поэтому скоро будет выступать как SLAVA KAMINSKA. Что касается продюсерства, то сейчас она будет представлять саму себя.
Источник:инстаграм Славы Каминской
Звезда украинского шоу-бизнеса продолжает свой творческий путь отдельно от напарницы из "НеАнгелов" Виктории Смеюхи. Уже в ближайшее время она представит свой дебютный трек. А пока она призналась, что будет радовать фанатов под именем SLAVA KAMINSKA.
Интересно Никаких страданий, – Слава Каминская рассказала, какой будет ее сольная карьера
"Сама себе продюсер, сама себе певица. Очень удобно, кстати", – ответила на вопрос одного из фанатов в инстаграм-сторис о ее дальнейшей карьере.
Слава Каминская поделилась деталями сольного творчества / Фото из инстаграм-сторис Каминской
Кроме того Слава рассказала, были ли они соперницами с Викторией, как об этом часто говорили в СМИ. Каминская подчеркнула, что это все ложь.
Что известно о распаде "НеАнгелов"?
- О завершении истории группы стало известно 4 марта. Об этом сообщили исполнительницы и продюсер Юрий Никитин.
- Именно он и выступил инициатором распада коллектива, потому что считал, что это логичное продолжение их карьеры как сольных артистов.
- Слава Каминская признавалась, что все 15 лет были очень насыщенными, однако иногда очень сложными.
- Мы собрали подборку самых популярных хитов группы "НеАнгелы", а также короткую историю творчества коллектива.
Поделиться новостью