Певица Слава Каминская после недавнего распада группы "НеАнгелы" подалась в сольную карьеру. Женщина решила не придумывать другие имена, поэтому скоро будет выступать как SLAVA KAMINSKA. Что касается продюсерства, то сейчас она будет представлять саму себя.

Звезда украинского шоу-бизнеса продолжает свой творческий путь отдельно от напарницы из "НеАнгелов" Виктории Смеюхи. Уже в ближайшее время она представит свой дебютный трек. А пока она призналась, что будет радовать фанатов под именем SLAVA KAMINSKA.

Интересно Никаких страданий, – Слава Каминская рассказала, какой будет ее сольная карьера

"Сама себе продюсер, сама себе певица. Очень удобно, кстати", – ответила на вопрос одного из фанатов в инстаграм-сторис о ее дальнейшей карьере.



Слава Каминская поделилась деталями сольного творчества / Фото из инстаграм-сторис Каминской

Кроме того Слава рассказала, были ли они соперницами с Викторией, как об этом часто говорили в СМИ. Каминская подчеркнула, что это все ложь.

Что известно о распаде "НеАнгелов"?