Слава Каминская выпустила первый сольный трек "911"
После распада группы "Неангелы" певицы Слава Каминская и Виктория Смеюха решили развивать сольные карьеры. Каминская презентовала свой первый сольный трек "911".
Источник:инстаграм Славы Каминской
Популярная украинская певица и бывшая солистка группы "Неангелы" Слава Каминская выпустила первый сольный трек после распада дуэта. Теперь звезда выступает под сценическим именем SLAVA KAMINSKA.
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Слава Каминская презентовала первую композицию
О выходе трека "911" артистка сообщила в инстаграме. Она опубликовала короткое видео, которое стало обложкой к ее композиции. В песне Слава Каминская рассказывает о сложных отношениях мужчины и женщины, которые запутались в своих чувствах.
Песню можно прослушать на нескольких музыкальных цифровых платформах.
Полетели! Мой первый осознанный сольный! Слушайте, комментируйте, не стесняйтесь. И не звоните бывшим по воскресеньям,
– прокомментировала выход песни Слава Каминская.
Отметим, ранее звезда рассказывала о том, какой будет ее сольная карьера. Она отмечала, что больше не будет петь о неразделенной любви и изменах. Поэтому в репертуаре Славы Каминской будут синглы только о счастливых отношениях и идеальных мужчинах.
"Песни о любви, о мужчинах, об отношениях. Только никаких страданий. Мне казалось, что, когда мы пели песни, где мужчина от меня уходил, все это я и получала. Я хочу жить хорошо, счастливо. Хочу быть любимой, чтобы человечек был рядом", – поделилась певица.
Реакция сети
Поклонники Славы Каминской уже оценили ее первый сольный трек. В основном фанаты поздравляют звезду с премьерой и пишут о том, что довольны композицией.
- Ты молодчинка! Очень кайфовая;
- Ура! С премьерой нас;
- Слава, это просто огонь;
- Хорошо, но можно лучше. Шикарного бархата не хватило. Слишком много эффектов;
- Получилось круто;
- Сильно, нереально;
- Это огонь, ракета и медные трубы;
- Лучшая;
- Трек супер;
- Ну космос.
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