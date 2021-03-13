В начале марта группа "НеАнгелы" объявила о распаде после 15 лет на сцене. Продюсер Юрий Никитин решил, что певицам пора начинать сольные карьеры. Если Виктория Смеюха держит свои планы в секрете, то эпатажная Слава Каминская успела рассказать о будущем репертуаре.

4 марта Слава Каминская опубликовала в инстаграме трогательное сообщение, признавшись, что дуэт "НеАнгелы" – это уже история. Она публично поблагодарила коллегу Викторию за успешный 15-летний путь в шоу-бизнесе и заявила, что будет идти дальше без нее.

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Слава Каминская о сольной карьере

Артистка подчеркнула, что уже сформировала команду молодых талантливых художников и готовится к записям сольных треков. Она больше не будет петь о неразделенной любви и предательстве, ведь убеждена, что такими песнями притягивала к себе негатив. В репертуаре Славы Каминской будут синглы только о счастливых отношениях и идеальных мужчинах.

Песни о любви, о мужчинах, об отношениях. Только никаких страданий. Мне казалось, что, когда мы пели песни, где муж от меня уходил, все это я и получала. Я хочу жить хорошо, счастливо. Хочу быть любимой, чтобы мужчина был рядом,

– поделилась артистка.

Добавим, что за 15 лет в составе группы "НеАнгелы" Слава Каминская пережила два развода – с киевским бизнесменом Евгением, с которым рассталась в 2013 году после года супружеской жизни, и с пластическим хирургом Эдгаром Каминским, с которым со скандалом развелась летом 2019 года.

Слава Каминская об отношениях с Юрием Никитиным и Викой

Именно продюсер группы "НеАнгелы" Юрий Никитин еще полгода назад предложил девушкам сольный формат, однако у них разные амбиции, поэтому он не станет наставником ни одной из них. Слава Каминская заверила, что они остались друзьями, и, при необходимости, она обязательно попросит его о помощи.

Ранее артистка заверила, что навсегда связана с Викой Смеюхой. Однако в реальной жизни у девушек напряженные отношения, что подтверждал сам Юрий Никитин. Поэтому неудивительно, что Слава не знает о дальнейших планах коллеги в шоу-бизе.

"Вика более скрытная, чем я, это я все налево и направо. Она мне ничего не сказала", – подчеркнула Слава Каминская.