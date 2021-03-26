Князь Монако Альбер II в редком интервью не обошел вниманием сенсационный разговор принца Гарри и Меган Маркл с Опрой Уинфри. Он первый из представителей королевских дворов Европы раскритиковал супругов и назвал их публичные заявления неуместными.

Обсуждение скандального интервью Меган и Гарри, которым они вдребезги разнесли монаршую семью Великобритании, не утихает уже несколько недель. Свое мнение относительно резонансных заявлений пары высказал и 63-летний князь Монако.

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Князь Монако прокомментировал интервью Меган Маркл и принца Гарри

Альбер II не стал игнорировать вопросы журналистки Ялды Хаким и откровенно признался, что не в восторге от решения королевской четы вынести семейные проблемы на всеобщее обозрение.

Он понимает недовольство Гарри и Меган, которые оказались под давлением общества и дворца, однако не считает телевизионное интервью соответствующей площадкой для таких обсуждений. По мнению князя Монако, такие проблемы стоит решать в кругу семьи, а не на глазах миллионной публики.

Трудно представить себя на чьем-то месте. Я могу понять, под каким давлением они находились. Но считаю, что такие разговоры стоит вести только в частном семейном кругу. Это не следует выставлять на всеобщее обозрение. Меня это немного обеспокоило,

– поделился Альбер II.

Он был очень осторожен в выражениях и даже пожелал принцу Гарри успешной жизни в Калифорнии.

"Я желаю им всего наилучшего, но это непростой мир. Надеюсь, у него (принца Гарри – ред. Showbiz 24) хватит здравого смысла и мудрости, чтобы сделать правильный выбор", – добавил князь Монако.

In a rare interview, Prince Albert of Monaco gives advice to Prince Harry "this type of public display of dissatisfaction... these types of conversations should be held in the intimate quarters of the family... it did bother me"

booked by the indefatigable @SamMcAlister1 pic.twitter.com/oB5sPCe8d4 — Yalda Hakim (@BBCYaldaHakim) March 25, 2021

Как мир отреагировал на интервью принца Гарри и Меган Маркл: