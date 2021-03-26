Это меня обеспокоило, – князь Монако раскритиковал Меган и Гарри за сенсационное интервью
Князь Монако Альбер II в редком интервью не обошел вниманием сенсационный разговор принца Гарри и Меган Маркл с Опрой Уинфри. Он первый из представителей королевских дворов Европы раскритиковал супругов и назвал их публичные заявления неуместными.
Источник:BBC World News
Обсуждение скандального интервью Меган и Гарри, которым они вдребезги разнесли монаршую семью Великобритании, не утихает уже несколько недель. Свое мнение относительно резонансных заявлений пары высказал и 63-летний князь Монако.
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Князь Монако прокомментировал интервью Меган Маркл и принца Гарри
Альбер II не стал игнорировать вопросы журналистки Ялды Хаким и откровенно признался, что не в восторге от решения королевской четы вынести семейные проблемы на всеобщее обозрение.
Он понимает недовольство Гарри и Меган, которые оказались под давлением общества и дворца, однако не считает телевизионное интервью соответствующей площадкой для таких обсуждений. По мнению князя Монако, такие проблемы стоит решать в кругу семьи, а не на глазах миллионной публики.
Трудно представить себя на чьем-то месте. Я могу понять, под каким давлением они находились. Но считаю, что такие разговоры стоит вести только в частном семейном кругу. Это не следует выставлять на всеобщее обозрение. Меня это немного обеспокоило,
– поделился Альбер II.
Он был очень осторожен в выражениях и даже пожелал принцу Гарри успешной жизни в Калифорнии.
"Я желаю им всего наилучшего, но это непростой мир. Надеюсь, у него (принца Гарри – ред. Showbiz 24) хватит здравого смысла и мудрости, чтобы сделать правильный выбор", – добавил князь Монако.
Как мир отреагировал на интервью принца Гарри и Меган Маркл:
- Букингемский дворец сообщил, что члены королевской семьи "очень расстроились и были обеспокоены" проблемами, которые нарушили Меган и Гарри.
- Отец Меган Маркл осудил дочь за скандальное интервью. Он стал на сторону монаршей семьи и заявил, что не считает британцев расистами.
- Британский телеведущий Пирс Морган поставил под сомнение слова Меган Маркл о самоубийстве, после чего уволился с канала.
- Певица Бейонсе первой из звезд поддержала супругов и поблагодарила Меган за мужество, лидерство и вдохновение.
- Первая леди США Мишель Обама взамен призвала супругов простить королевской семье.
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