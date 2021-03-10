Американская певица Бейонсе давно имеет привязанность к Меган Маркл. Впервые их вместе увидели на премьере фильма Disney "Король Лев". Фотографией из того памятного дня Бейонсе поддержала женщину на своем сайте после премьеры интервью с Опрой Уинфри.

Свое лаконичное мнение Бейонсе высказала на официальном сайте 8 марта – днем ранее на канале CBS состоялась премьера интервью принца Гарри и Меган Маркл. В нем пара рассказала о закулисье жизни в королевской семье, отцовстве и другх вещах.

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Бейонсе написала на сайте: "Спасибо тебе, Меган, за твои мужество и лидерство. Мы все вдохновлены тобой".



Бейонсе поддержала Меган Маркл / Скриншот с сайта Бейонсе

В частности она разместила фото Меган Маркл в фотоколлаже других женщин к Международному дню женщин.

Для тех, кто создал свой собственный способ рассказывать свои истории, нашел другие способы добраться до места назначения и нарушил все правила в процессе, – мы видим вас! Мы поздравляем каждую из вас в этот Международный женский день!

– говорится в тексте обращения Бейонсе.

Кроме Меган Маркл в списке можно увидеть Стейси Абрамс, Джейн Фонду, Джанет Мок и многих других.



Меган Маркл (слева в среднем ряду) в фотоколлаже / Скриншот с сайта Бейонсе

Свое обращение Бейонсе подкрепила фотографией с премьеры "Короля Льва" в Лондоне в 2019 году. Тогда во время общения артистка нарушила протокол и обняла Меган как королевскую особу, но сама Маркл не возразила этому. Впоследствии этот случай еще долго обсуждали в СМИ.

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Что известно о дружбе Бейонсе и Меган Маркл?

Это уже не первый раз, когда Бейонсе поддерживает Меган Маркл. В феврале 2019 года Бейонсе и ее муж Jay-Z должны были получить почетную британскую награду BRIT Awards в номинации "Лучшая иностранная группа". Но тогда они не смогли приехать в Лондон, поэтому решили по-особенному отдать честь Меган Маркл.

Незадолго до этого они выпустили клип Apes**t, который снимали в Лувре на фоне картины "Мона Лиза". Поэтому в похожем стиле сделали портрет Меган Маркл с тиарой на голове и поблагодарили ее в символическом обращении. Портрет Меган тогда нарисовал иллюстратор Тим О'Брайн, который изображал многих звезд, в частности, Бейонсе.