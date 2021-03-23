Британская пара Меган Маркл и принца Гарри в интервью Опры Вифнри недавно призналась, что их свадьба "для двоих" состоялось тремя днями ранее, чем помпезный праздник 19 мая 2018 года. После того, как журналисты нашли копию свидетельства их свадьбы, где была указана дата их публичной свадьбы, а не "тайной", представитель пары быстро взялся объяснить ситуацию.

По словам представителя пары Меган Маркл и принца Гарри, "пара обменялась личными клятвами за несколько дней до официальной свадьбы 19 мая". Он признал, что пара не женилась за три дня до официальной церемонии, как они заявили в интервью Опре Вифри. Этот обмен личными клятвами на заднем дворе здания не был браком.

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Что известно о "тайной свадьбе" Меган и Гарри?

После заявления Меган Маркл об их тайной свадьбе за три дня до официального события во Лондоне, 19 мая 2018 года, интервью с Опрой Уинфри поставили под сомнение.

Это было зрелище для всего мира. Но мы хотели, чтобы эта церемония была только нашей,

– поделилась Маркл, когда рассказала о "тайной свадьбе" и сказала, что именно эта дата указана в свидетельстве о браке.

Она добавила, что именно этот день они празднуют как годовщину свадьбы, а не 19 мая. Сам архиепископ Кентеберийский, который якобы "дал брак" паре в день свадьбы и за 3 дня до него, не дает никаких комментариев по этому поводу. Но священник Марк Эдварс из Лондона объяснил, что его приятель Джастин Уэлби (архиепископ Кентерберийский) не устраивает частных свадеб, а заявления Меган об этом как американки с собственными представлениями ставит под угрозу репутацию всей англиканской церкви.

Слова священника впоследствии были подтверждены официальной копией свидетельства свадьбы Меган Маркл и принца Гарри, где указано, что свадьба состоялась 19 мая 2018 года, а не тремя днями ранее. Чиновник Стивен Бортон, который оформлял специальную лицензию на брак, отметил, что Меган Маркл "явно что-то напутала".

Мне очень жаль, но Меган явно озадачена и дезинформирована. Они не поженились тремя днями ранее на глазах у архиепископа Кентерберийского. То, что произошло 19 мая 2018 года на глазах миллионов людей по всему миру, было официальной свадьбой, признанной Англиканской церковью и законом,

– заявил мужчина.



Свадьба Меган Маркл и принца Гарри / Фото Getty Images