"Это безусловно красиво": Бен Аффлек признался, что хотел бы снять кино об истории любви с Лопес

Голливудский красавец Бен Аффлек до сих пор вне себя от счастья после нескольких месяцев романа с Дженнифер Лопес. Сейчас он дал редкое интервью, в котором немножко обсудил свою личную жизнь. В частности, и об истории, которую он хотел бы написать для автобиографического фильма.

49-летний актер отметил, что не хочет делиться абсолютно всем об отношениях с любимой, так как за все годы усвоил урок, что "счастье любит тишину".

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Вы можете догадываться об этом, но один из самых сложных уроков, которые я усвоил, – это то, что глупо делиться всем с миром. Мне удобнее иметь те здоровые границы в моей жизни, вокруг которых, дружески и откровенно, я говорю вам, что я просто не хочу рассказывать о своих личных отношениях. Я хочу проявить немного сдержанности,

– рассказал актер.

Однако Бен убежден, что его история любви с Дженнифер – "безусловно красивая". Только теперь он стал человеком, которым всегда хотел быть. А еще он невероятно благодарен судьбе, что смог воспользоваться вторым шансом – первый роман пары длился всего полтора года (с июля 2002-го по январь 2004-го). В ноябре 2002 года они обручились, но уже в январе 2004 года расстались.

"Я могу сказать, что для меня это безусловно красиво. И, вы знаете, одна из вещей, которые я действительно ценю во всех аспектах моей жизни сейчас, – это то, что все было именно так. Я не просто стал человеком, которым хотел быть. Я действительно чувствую себя таким человеком, каким хотел стать – не идеальным, но тем, кто очень старается и очень заботится о том, чтобы быть честным, искренним и ответственным. Сложно рассказать больше, не вдаваясь в сплетни", – признался актер.



Бен Аффлек и Дженнифер Лопес / Фото Getty Images

Аффлек хочет снять фильм о романе с Лопес

Голливудский актер уверен, что его головокружительная история любви с Лопес, которая отменила свадьбу с Алексом Родригесом и быстро возобновила отношения с бывшим возлюбленным Аффлеком, является отличным сюжетом для фильма.

Я могу сказать, что чувствую себя прекрасно и чувствую себя очень здоровым. И это замечательная история. Это хорошая история. И, знаете, может, однажды я ее расскажу. Я это все напишу. А потом сниму. Эта история уже имеет задатки успешной романтической комедии, и я уже знаю человека, который займется продюсированием и снимется в ней…

– шутливо намекнул на свою возлюбленную Аффлек.

Роман Лопес и Аффлека: кратко