Личная жизнь известного голливудского актера Арми Хаммера начинает налаживаться. Инсайдер сообщил о его новых отношениях.
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Арми Хаммер имеет девушку
По сообщениям источников, знаменитость сейчас проживает на Каймановых островах. Там он закрутил роман с местной стоматологом.
Они кажутся счастливыми, им комфортно друг с другом. Кажется, у них много друзей, и она знакомит его со всеми знакомыми, которых он не встречал раньше,
– рассказал инсайдер.
Заметим, что на Каймановых островах также проживает бывшая жена Арми Хаммера Элизабет Чэмберс с двумя общими детьми. Недавно женщина заявила, что она многое хотела бы рассказать, но пока что не настал нужный момент.
Скандал с Арми Хаммером
- В январе 2021 года голливудского актера впервые обвинили в нездоровых сексуальных отношениях. Пользователи инстаграма заподозрили, что актер является каннибалом, судя по его странным перепискам с девушками.
- Известно, что Арми Хаммер питал страсть к БДСМ, поскольку имел дома манекен, на котором учился вязать узлы. Это подтверждают и многочисленные переписки с поклонницами или бывшими возлюбленными актера.
- Звезду также подозревали в злоупотреблении наркотиками и обвиняли в домогательствах.
- В начале марта актер покинул свое поместье в Лос-Анджелесе, оставив манекен в помойке.
- Из-за скандала актеру отказали в съемках фильма с Дженнифер Лопес, а после обвинения в изнасиловании уволили с еще одного проекта.