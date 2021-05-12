Личная жизнь известного голливудского актера Арми Хаммера начинает налаживаться. Инсайдер сообщил о его новых отношениях.

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Арми Хаммер имеет девушку

По сообщениям источников, знаменитость сейчас проживает на Каймановых островах. Там он закрутил роман с местной стоматологом.

Они кажутся счастливыми, им комфортно друг с другом. Кажется, у них много друзей, и она знакомит его со всеми знакомыми, которых он не встречал раньше,

– рассказал инсайдер.

Заметим, что на Каймановых островах также проживает бывшая жена Арми Хаммера Элизабет Чэмберс с двумя общими детьми. Недавно женщина заявила, что она многое хотела бы рассказать, но пока что не настал нужный момент.

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