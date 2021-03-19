Американский актер Эрми Хаммер в очередной раз попал в секс-скандал. Девушка по имени Эффи обвинила мужчину в домогательствах, длительном насилии и побоях. Произошло это, по ее словам, в апреле 2017 года в Лос-Анджелесе.

Девушка призналась в полиции Лос-Анджелеса, она познайомилаь с актером в одной из соцсетей в 2016 году. Тогда ей было 20 лет. У них завязался роман (в то время Хаммер еще состоял в браке с Элизабет Чэмберс), но отношения были насильственными и жестокими.

К слову На фоне скандала Арми Хаммер предстал наркоторговцем в трейлере фильма "Траффик": видео

Поэтому 24 апреля 2017 года она вроде бы стала жертвой его нападения: он ударил девушку головой об стену, бил кнутом по ступням и насиловал более четырех часов.

Я хотела убежать, но он не отпускал меня. Я думала, он убьет меня. Затем он ушел, не позаботившись обо мне,

– заявила женщина.

Адвокат Хаммера Эндрю Бреттлер заявил, что переписка женщины с актером противоречит его словам, поскольку отношения со всеми его сексуальными партнершами всегда обсуждались и согласовывались заранее.

Что известно об обвинениях Хаммера в секс-преступлениях?