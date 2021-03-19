Насиловал 4 часа: голливудского актера Эрми Хаммера обвинили в домогательствах
Американский актер Эрми Хаммер в очередной раз попал в секс-скандал. Девушка по имени Эффи обвинила мужчину в домогательствах, длительном насилии и побоях. Произошло это, по ее словам, в апреле 2017 года в Лос-Анджелесе.
Источник:New York Times
Девушка призналась в полиции Лос-Анджелеса, она познайомилаь с актером в одной из соцсетей в 2016 году. Тогда ей было 20 лет. У них завязался роман (в то время Хаммер еще состоял в браке с Элизабет Чэмберс), но отношения были насильственными и жестокими.
К слову На фоне скандала Арми Хаммер предстал наркоторговцем в трейлере фильма "Траффик": видео
Поэтому 24 апреля 2017 года она вроде бы стала жертвой его нападения: он ударил девушку головой об стену, бил кнутом по ступням и насиловал более четырех часов.
Я хотела убежать, но он не отпускал меня. Я думала, он убьет меня. Затем он ушел, не позаботившись обо мне,
– заявила женщина.
Адвокат Хаммера Эндрю Бреттлер заявил, что переписка женщины с актером противоречит его словам, поскольку отношения со всеми его сексуальными партнершами всегда обсуждались и согласовывались заранее.
Что известно об обвинениях Хаммера в секс-преступлениях?
- Впервые Арми Хаммера заподозрили в нездоровых сексуальных отношениях в январе этого года. Пользователи инстаграма заподозрили, что актер является каннибалом, поскольку он об этом постоянно подчеркивал в переписках с девушками.
- Также мужчина имел пристрастие к БДСМ, поскольку имел дома манекен, на котором учился вязать узлы, и был подписан на тематические группы в соцсетях.
- Арми Хаммера в частности подозревали в злоупотреблении наркотиками.
- Из-за скандала актеру отказали в фильме с Дженнифер Лопес, а на его место якобы взяли Джоша Дюамеля.
- Экс-жена Хаммера Элизабет Чэмберс, которая развелась с мужем в 2020 году после 10 лет брака по неизвестным причинам, призналась, что сейчас живет в кошмаре и даже не подозревала, с каким человеком жила в одном доме.
- В начале марта Эрми Хаммер покинул свое имение в Лос-Анджелесе, оставив манекен в помойке. Где он сейчас – неизвестно.
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