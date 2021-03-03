Голливудский актер Арми Хаммер, который вляпался в скандал с каннибализмом, тайно ночью выехал из своего дома. На следующий день в мусорнике нашли связанный манекен, что подтверждает слова одной из девушек актера.

Известный голливудский актер Арми Хаммер покинул свой дом, в котором жил с бывшей женой. Издание сообщило, что в ночь на 28 февраля соседи актера слышали шум грузовиков.

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Арми Хаммер выехал из дома

Дом актера и его бывшей жены Элизабет Чэмберс в Лос-Анджелесе продали за 5 миллионов долларов.

Стоит отметить, что уже после того, как Арми Хаммер покинул имение, в мусорнике неподалеку нашли женский манекен в веревках. Это подтверждает слова одной из девушек актера Пейдж Лоренц о том, что так он тренировался связывать женщин.

Скандал с Арми Хаммером: что известно