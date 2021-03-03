Скандальный Арми Хаммер покинул свой дом и оставил в мусорнике связанный манекен
Голливудский актер Арми Хаммер, который вляпался в скандал с каннибализмом, тайно ночью выехал из своего дома. На следующий день в мусорнике нашли связанный манекен, что подтверждает слова одной из девушек актера.
Источник:Page Six
Известный голливудский актер Арми Хаммер покинул свой дом, в котором жил с бывшей женой. Издание сообщило, что в ночь на 28 февраля соседи актера слышали шум грузовиков.
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Арми Хаммер выехал из дома
Дом актера и его бывшей жены Элизабет Чэмберс в Лос-Анджелесе продали за 5 миллионов долларов.
Стоит отметить, что уже после того, как Арми Хаммер покинул имение, в мусорнике неподалеку нашли женский манекен в веревках. Это подтверждает слова одной из девушек актера Пейдж Лоренц о том, что так он тренировался связывать женщин.
Скандал с Арми Хаммером: что известно
- Американский актер в начале января этого года заподозрили в каннибализме. По сети распространились скандальные переписки Хаммера с подпищицей, где он писал, что хочет ее съесть и выпить кровь.
- Бывшая девушки актера Кортни Вучекович впоследствии заявила, что он говорил, что хочет сломать ее ребро и сделать из него шашлык.
- Через некоторое время нашли фото из личного блога Арми Хаммера. Известно, что он размещал там фото обнаженной женщины. Еще несколько девушек и подпищиц актера распространяли его переписку, где была заметна его склонность к БДСМ и каннибализму.
- Бывшая жена Арми Хаммера Элизабет Чэмберс поделилась, что многого не знала о бывшем муже. Она "поражена и опустошена горем".
- Сам актер называет все обвинения "жалкими". Однако на фоне скандала он отказался от роли в фильме с Дженнифер Лопес.
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