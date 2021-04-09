У супруги Арми Хаммера "есть что сказать" о БДСМ-скандале, но пока она хранит молчание
Элизабет Чэмберс, с которой скандальный актер Арми Хаммер развелся в 2020 году, отреагировала на обвинения актера в секс-преступлениях. Она рассказала, что со временем расскажет все, что знает.
Источник:People
В общении с подписчиками в инстаграме Элизабет Чэмберс была не многословной, но впоследствии от нее стоит ожидать сенсацию. По ее словам, сейчас еще не пришло время "раскрывать карты".
К слову Экс-супруга Арми Хаммера нарушила молчание и описала эмоции после скандала с мужем
Я сосредоточилась на здоровье, детях и работе. Я многое хочу сказать, но чувствую, что пока не время,
– прокомментировала актриса обвинения своего экс-супруга.
Ранее близкие Элизабет рассказывали в СМИ, что она была шокирована тем, что узнала об Арми Хаммере и была опустошенной.
"Элизабет была в ужасе от того, что выяснилось. Сейчас она как бы живет в ночном кошмаре. Она больше не узнает человека, за которого когда-то вышла замуж. Элизабет хочет помочь Арми, но не может сделать этого сама", – сообщал источник Us Weekly.
Что известно об обвинениях Хаммера в секс-преступлениях?
- Впервые Арми Хаммера заподозрили в нездоровых сексуальных отношениях в январе этого года. Пользователи инстаграма заподозрили, что актер является каннибалом, поскольку он это постоянно подчеркивал в переписках с девушками.
- Также мужчина имел пристрастие к БДСМ, поскольку имел дома манекен, на котором учился вязать узлы, и был подписан на тематические группы в соцсетях.
- Арми Хаммера в частности подозревали в злоупотреблении наркотиками.
- Из-за скандала актеру отказали в фильме с Дженнифер Лопес, а на его место вроде взяли Джоша Дюамеля.
- Экс-супруга Хаммера Элизабет Чэмберс, которая развелась с мужем в 2020 году после 10 лет брака по неизвестным причинам, долгое время лично ничего не комментировала. От экс-супруга Арми Хаммера у нее двое детей. Она требует единоличной опеки после развода.
- В начале марта Арми Хаммер покинул свое имение в Лос-Анджелесе, оставив манекен в мусорнике. Где он сейчас – неизвестно.
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