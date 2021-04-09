Элизабет Чэмберс, с которой скандальный актер Арми Хаммер развелся в 2020 году, отреагировала на обвинения актера в секс-преступлениях. Она рассказала, что со временем расскажет все, что знает.

В общении с подписчиками в инстаграме Элизабет Чэмберс была не многословной, но впоследствии от нее стоит ожидать сенсацию. По ее словам, сейчас еще не пришло время "раскрывать карты".

К слову Экс-супруга Арми Хаммера нарушила молчание и описала эмоции после скандала с мужем

Я сосредоточилась на здоровье, детях и работе. Я многое хочу сказать, но чувствую, что пока не время,

– прокомментировала актриса обвинения своего экс-супруга.

Ранее близкие Элизабет рассказывали в СМИ, что она была шокирована тем, что узнала об Арми Хаммере и была опустошенной.

"Элизабет была в ужасе от того, что выяснилось. Сейчас она как бы живет в ночном кошмаре. Она больше не узнает человека, за которого когда-то вышла замуж. Элизабет хочет помочь Арми, но не может сделать этого сама", – сообщал источник Us Weekly.

Что известно об обвинениях Хаммера в секс-преступлениях?