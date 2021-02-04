В сети появилась новая переписка девушки-анонима с Арми Хаммером. В нем актер сначала сожалеет из-за того, что о его страсти к каннибализму узнали, но потом предлагает девушке присоединиться к нему.

Источник: The Daily Mail

Скандал с голливудским актером Арми Хаммером продолжает набирать обороты. В сети появилось новая переписка звезды с девушкой, которая предпочитает остаться анонимной.

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Новая переписка с Арми Хаммером

Девушка начала переписываться с актером именно после того, как в сети распространились первые скриншоты с сексуальными фантазиями Арми Хаммера. После публикации разгорелся огромный скандал, другие женщины, которые общались с актером, начали публиковать свои переписки с ним.

Новая поклонница Арми Хаммера познакомилась с ним в декабре. "Он был очень отзывчивым. Переписка велась с его официального аккаунта в Инстаграме. В течение нескольких недель у нас были разговоры на разные темы, которые варьировались от сексуальных до бытовых", – сообщила она.

Арми Хаммер описал эмоции после того, как в сеть слили информацию о нем. Актер признался, что чувствует себя ошеломленным и считает, что это очень грубое вмешательство. Но в целом он сказал, что "счастлив", а "жизнь прекрасна".

Девушка отметила, что тогда он получил много сообщений от поклонниц, которые предлагали удовлетворить его желание.

Я получил много предложений от девушек, которые сказали, что я могу съесть их кусочки,

– говорится в сообщениях мужчины.

Через некоторое время Арми Хаммер начал делиться с девушкой фантазиями и предлагал ей присоединиться. "Удовольствие – душить кого до такой степени, что они вот-вот потеряют сознание, но рассчитывать время, чтобы они приходили в себя. Кроме того, секс в целом. Это мой любимый наркотик", – написал актер о своих предпочтениях.

Девушку напугали такие сообщения Арми Хаммера. Актер все чаще писал ей о своих странные желания, поэтому она решила прекратить с ним общение и заблокировать его в Инстаграме.

Скандал с Арми Хаммером: коротко