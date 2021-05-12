Особисте життя відомого голлівудського актора Армі Гаммера починає налагоджуватися. Інсайдер повідомив про його нові стосунки.
До теми Дружина Армі Гаммера "має що сказати" про БДСМ-скандал, але наразі зберігає мовчання
Армі Гаммер має дівчину
За повідомленнями джерел, знаменитість зараз проживає на Кайманових островах. Там він закрутив роман із місцевою стоматологинею.
Вони здаються щасливими, їм комфортно одне з одним. Здається, у них багато друзів, і вона знайомить його з усіма знайомими, яких він не зустрічав раніше,
– розповів інсайдер.
Зауважимо, що на Кайманових островах також проживає колишня дружина Армі Гаммера Елізабет Чемберс із двома спільними дітьми. Нещодавно жінка заявила, що вона багато що хотіла б розповісти, але поки що не настав необхідний момент.
Скандал з Армі Гаммером
- У січні 2021 року голлівудського актора вперше звинуватили у нездорових сексуальних стосунках. Користувачі інстаграму запідозрили, що актор є канібалом, судячи з його дивних листувань з дівчатами.
- Відомо, що Армі Гаммер мав пристрасть до БДСМ, оскільки мав вдома манекен, на якому вчився в'язати вузли. Це підтверджують і численні листування з прихильницями чи екскоханими актора.
- Зірку також підозрювали у зловживанні наркотиками та звинувачували в домаганнях.
- На початку березня актор покинув свій маєток в Лос-Анджелесі, залишивши манекен у смітнику.
- Через скандал актору відмовили у зйомках фільму з Дженніфер Лопес, а після звинувачення в зґвалтуванні звільнили зі ще одного проєкту.