Особисте життя відомого голлівудського актора Армі Гаммера починає налагоджуватися. Інсайдер повідомив про його нові стосунки.

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Армі Гаммер має дівчину

За повідомленнями джерел, знаменитість зараз проживає на Кайманових островах. Там він закрутив роман із місцевою стоматологинею.

Вони здаються щасливими, їм комфортно одне з одним. Здається, у них багато друзів, і вона знайомить його з усіма знайомими, яких він не зустрічав раніше,
– розповів інсайдер.

Зауважимо, що на Кайманових островах також проживає колишня дружина Армі Гаммера Елізабет Чемберс із двома спільними дітьми. Нещодавно жінка заявила, що вона багато що хотіла б розповісти, але поки що не настав необхідний момент.

Скандал з Армі Гаммером

  • У січні 2021 року голлівудського актора вперше звинуватили у нездорових сексуальних стосунках. Користувачі інстаграму запідозрили, що актор є канібалом, судячи з його дивних листувань з дівчатами.
  • Відомо, що Армі Гаммер мав пристрасть до БДСМ, оскільки мав вдома манекен, на якому вчився в'язати вузли. Це підтверджують і численні листування з прихильницями чи екскоханими актора.
  • Зірку також підозрювали у зловживанні наркотиками та звинувачували в домаганнях.
  • На початку березня актор покинув свій маєток в Лос-Анджелесі, залишивши манекен у смітнику. 
  • Через скандал актору відмовили у зйомках фільму з Дженніфер Лопес, а після звинувачення в зґвалтуванні звільнили зі ще одного проєкту.