Бывшая девушка Арми Хаммера – голливудская красавица Пейдж Лоренц – поделилась новыми подробностями интимной жизни актера. По ее словам, увлечение актера БДСМ – правда.

Источник: The Daily Mail

Своими наблюдениями звезда поделилась в новом интервью, которое уже успело шокировать интернет-сообщество.

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Арми Хаммер и БДСМ

Как известно, 22-летняя Пейдж Лоренц встречалась с Арми Хаммером несколько месяцев в конце 2020 года. Девушка рассказала, что однажды он вырезал у нее на лобке первую букву своего имени, а в первую ночь просил называть его "папочкой или сэром". По ее словам, мужчина также якобы практиковался на манекенах, как правильно связывать женщин во время секса.

Он сказал мне, что у него были манекены в подвале его семейного дома, где он жил с Элизабет, чтобы практиковаться в технике связывания веревкой. Честно говоря, это меня пугало. Это было действительно странно. Я никогда раньше не слышала ничего подобного,

– призналась девушка.

В то же время Пейдж Лоренц утверждает, что не осуждает БДСМ-практики, но хочет предостеречь женщин, чтобы те не соглашались на это, если это им не нравится: "Я думаю, что опасные мужчины иногда используют это как повод, чтобы обижать женщин и причинять им боль ради собственного сексуального удовлетворения. Я призываю его к ответственности, и я думаю, он знает, что причинил много боли женщинам, даже если он не хочет признавать это прямо сейчас".

В частности, экс-девушка Хаммера рассказала, что для совместного отдыха на День благодарения он брал с собой сумку с БДСМ-инструментами.

Он действительно думал, что его фантазии были нормальным поведением в БДСМ. Но любой мужчина, мечтающий вырезать кости, съесть их, заняться сексом с обмякшими женскими телами, представляет опасность для всех женщин. Его действия и поведение опасны и разрушительны в эмоциональном и психологическом плане,

– добавила Пейдж.

Что касается страстей к каннибализму, о которых говорят в сети последние несколько недель, то девушка призналась, что тоже слышала от него фразы вроде: "Я хочу откусить кусок твоей кожи и съесть его". Арми Хаммер, по ее словам, сильно кусал девушку, иногда даже до повреждений на коже.

"Хотел задушить собаку"

Не менее поразительной информацией о Хаммере от девушки было то, что актер якобы хотел задушить свою собаку, валлийского терьера по кличке Арчи.

"Он сердился на свою собаку и говорил: "Я собираюсь убить эту собаку, я бы задушил ее, если бы тебя не было здесь", – отметила девушка, добавив, что все же не верит в то, что он бы причинил боль животному.



Арми Хаммер с собакой Арчи / Фото из сети

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