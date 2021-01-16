Скандал, связанный с голливудским актером Арми Хаммера и его страстью к каннибализму, до сих пор продолжается. В сети появились фото и видео с закрытого аккаунта знаменитости, на которых видна обнаженная женщина, а также тест на наркотики.

Скандал, в центре которого известный американский актер Арми Хаммер, набирает обороты. На сайте издания The Daily Mail появились впечатляющие кадры, которые были на закрытом аккаунте знаменитости.

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Закрытый аккаунт Арми Хаммера

В сети активно ширятся фото и видео с закрытой страницы Хаммера в инстаграме. На них видна обнаженная женщина, а также тесты на наркотики, которые актер делал для того, чтобы получить возможность увидеться с детьми.

На тайную страницу звезды подписаны всего 9 человек. В публикациях Арми показывает, как развлекается с девушками в нижнем белье. Также актер хвастается тем, как смог сдать тест на наркотики, и тот показал отрицательный результат несмотря на то, что Хаммер все-таки употреблял запрещенные вещества. Так, в прошлом году, для того, чтобы встретиться с детьми, мужчина был вынужден сдать тест. В его моче были наркотики, однако результаты теста оказались отрицательными, чем Арми был очень доволен.

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Позже актер опубликовал видео с девушкой, которая одета только в нижнее белье. Девушка позирует, стоя на кровати, и ждет мужчину.

"Моя бывшая (по веской причине) жена отказывается возвращаться в Америку с моими детьми. Поэтому мне придется вернуться на Кайманы... Отстой. Кроме пары плюсов: например, я снова тр*хну "мисс Кайманы", пока я там", – написал под такой публикацией Арми Хаммер.

Фото и видео вы можете посмотреть по ссылке здесь.

Отметим, сейчас сам Арми Хаммер и его представители никак не прокомментировали скандальные публикации и обвинения в каннибализме.