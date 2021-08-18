Я благодарен, – Алекс Родригес высказался об экс-невесте Дженнифер Лопес

Американский бейсболист Алекс Родригес после расставания с невестой Дженнифер Лопес редко общается с прессой. В эксклюзивном интервью он высказался о бывшей избраннице лишь добрыми словами и поблагодарил ее.

Джей Ло и Родригес после разрыва начали новые отношения. Певица возобновила отношения с Беном Аффлеком, а ее экс-возлюбленный часто отдыхал в компании девушек. Артистка не скучает по бывшему жениху и не вспоминает о нем в социальных сетях и интервью.

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Алекс Родригес о Дженнифер Лопес

Спортсмен был шокирован тем, что его экс-возлюбленная вновь закрутила роман с Беном Аффлеком. Мужчина прокомментировал расставание и вспомнил Дженнифер лишь приятными словами.

"У меня было 5 лет невероятной жизни и партнерства. За это время я и дочери многому научились. Теперь мы имеем возможность пользоваться этим, двигаться вперед и говорить: "Мы благодарны за последние 5 лет, которые сделали следующие 5 лет еще лучше, ведь мы учли усвоенные уроки". Я благодарен за то, куда Бог и свет привели меня, смело двигаюсь в будущее, чтобы увидеть, как мои девочки развиваются", – рассказал Алекс Родригес.

Отметим, бейсболист воспитывает двух дочерей от предыдущего брака – 16-летнюю Наташу и 13-летнюю Эллу. За время отношений отца с Дженнифер Лопес девушки очень сдружились с детьми певицы.

Отношения Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса после расставания