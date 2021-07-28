Накануне 52-летия Дженнифер Лопес отправилась в романтический отпуск с новым бойфрендом Беном Аффлеком. Влюбленные выбрали элитный курорт Сен-Тропе и арендовали роскошную яхту за 130 миллионов долларов. По странному стечению обстоятельств, на юге Франции оказался экс-жених певицы Алекс Родригес.

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Бывший бейсболист праздновал день рождения через три дня после Джей Ло. По случаю 46-летия он также снял дорогую яхту, и также остановился в бухте Сен-Тропе.

Безусловно, на отдых Алекс Родригес отправился не один. Во Францию он позвал друзей, родных и партнеров. В личном инстаграм-профиле бизнесмен опубликовал видео, снятое с дрона. Он показал, как занимается спортом на палубе яхты.

"Я сегодня очень благодарен, не только потому, что отпраздновал свой большой день с невероятными друзьями и семьей в этой волшебной поездке, но и за все пожелания, любовь и поддержку всех. Я не мог желать ничего большего", – эмоционально написал именинник.

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К слову, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек отдыхают в Сен-Тропе на значительно более дорогой яхте. Ее стоимость оценивают в 130 миллионов долларов.

Как пишут западные СМИ, она принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову. На судне Valerie есть терраса, 6-метровый бассейн, тренажерный зал, кабинеты косметолога и массажиста, кинотеатр и вертолетная площадка.