Бывшую пару заметили вместе в ресторане отеля Bel-Air в Лос-Анджелесе за ужином. Важно, что артистка Дженнифер Лопес и спортсмен Алекс Родригес хорошо помнят это место, ведь именно там прошло их первое романтическое свидание.

Советуем прочитать После расставания с Родригесом: какого мужчину видит рядом Дженнифер Лопес

Встреча бывшей пары

В своем официальном заявлении о разрыве Дженнифер Лопес и Алекс Родригес сообщили, что после расставания будут стараться остаться друзьями. Так и случилось – доказательством этого стало то, что пара отдельно прибыла в ресторан и отдельно поехала домой.

Ужин не походил на романтическую встречу,

– сообщил инсайдер из круга экс-пары.

Судя по слухам, Алекс Родригес действительно мог предать Дженнифер Лопес. Но несмотря на это, бывшие смогли сохранить хорошие отношения.

Недавно исполнительница поздравила с днем рождения младшую дочь экс-жениха Эллу, которой исполнилось 13 лет. За время отношений Лопес и Родригеса их дети от предыдущих браков очень сблизились, поэтому разрыв стал для них большим ударом.

Певица спокойно переносит расставание. Она работает над многими проектами и снимается в фильме. Тем более у Дженнифер есть поддержка – с ней часто общается экс-муж Марк Энтони.

Что известно о разводе Джей Ло и Родригеса