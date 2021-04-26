Бывшую пару заметили вместе в ресторане отеля Bel-Air в Лос-Анджелесе за ужином. Важно, что артистка Дженнифер Лопес и спортсмен Алекс Родригес хорошо помнят это место, ведь именно там прошло их первое романтическое свидание.
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Встреча бывшей пары
В своем официальном заявлении о разрыве Дженнифер Лопес и Алекс Родригес сообщили, что после расставания будут стараться остаться друзьями. Так и случилось – доказательством этого стало то, что пара отдельно прибыла в ресторан и отдельно поехала домой.
Ужин не походил на романтическую встречу,
– сообщил инсайдер из круга экс-пары.
Судя по слухам, Алекс Родригес действительно мог предать Дженнифер Лопес. Но несмотря на это, бывшие смогли сохранить хорошие отношения.
Недавно исполнительница поздравила с днем рождения младшую дочь экс-жениха Эллу, которой исполнилось 13 лет. За время отношений Лопес и Родригеса их дети от предыдущих браков очень сблизились, поэтому разрыв стал для них большим ударом.
Певица спокойно переносит расставание. Она работает над многими проектами и снимается в фильме. Тем более у Дженнифер есть поддержка – с ней часто общается экс-муж Марк Энтони.
Что известно о разводе Джей Ло и Родригеса
- Первые слухи о кризисе в отношениях знаменитостей появились в феврале этого года. Дженнифер и Алекс признались, что были у семейного психолога. Причиной стали мелкие ссоры из-за карантина. К тому же Родригеса подозревали в мошенничестве.
- Уже в следующем месяце стало известно о разрыве звездной пары. Но это снова оказалось предположением – впоследствии артистка опровергла громкую новость, хоть и признала, что проблемы существуют.
- Пара делала все для того, чтобы спасти отношения. Но 15 апреля Дженнифер Лопес и Алекс Родригес официально заявили о разрыве. Вероятно, что именно исполнительница стала инициатором расставания.