Джей Ло и Родригес после разрыва начали новые отношения. Певица возобновила отношения с Беном Аффлеком, а ее экс-возлюбленный часто отдыхал в компании девушек. Артистка не скучает по бывшему жениху и не вспоминает о нем в социальных сетях и интервью.
Смотрите также Дженнифер Лопес удалила все фото с экс-женихом Алексом Родригесом
Алекс Родригес о Дженнифер Лопес
Спортсмен был шокирован тем, что его экс-возлюбленная вновь закрутила роман с Беном Аффлеком. Мужчина прокомментировал расставание и вспомнил Дженнифер лишь приятными словами.
"У меня было 5 лет невероятной жизни и партнерства. За это время я и дочери многому научились. Теперь мы имеем возможность пользоваться этим, двигаться вперед и говорить: "Мы благодарны за последние 5 лет, которые сделали следующие 5 лет еще лучше, ведь мы учли усвоенные уроки". Я благодарен за то, куда Бог и свет привели меня, смело двигаюсь в будущее, чтобы увидеть, как мои девочки развиваются", – рассказал Алекс Родригес.
Отметим, бейсболист воспитывает двух дочерей от предыдущего брака – 16-летнюю Наташу и 13-летнюю Эллу. За время отношений отца с Дженнифер Лопес девушки очень сдружились с детьми певицы.
Отношения Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса после расставания
- Объявив о разрыве, Джей Ло и Родригес обещали "остаться друзьями, вместе работать и поддерживать друг друга".
- Через несколько дней после официального расставания они даже поужинали вместе в ресторане отеля Bel-Air, расположенном в Лос-Анджелесе. Очевидцы отмечали, что встреча бывших жениха и невесты не была похожа на романтическое свидание.
- Причиной прекращения общения стал стремительный роман Джей Ло с Беном Аффлеком, который нанес болезненный удар Алексу. Мужчина был "шокирован и потрясен", поскольку его бывшая избранница вернулась к экс-возлюбленному через 2 недели после их разрыва.
- Родригес болезненно переживает расставание, но все-таки отпраздновал день рождения неподалеку от бывшей. Он устроил вечеринку на яхте в Сен-Тропе, где в то время отдыхали Лопес и Аффлек.