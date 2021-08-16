Голливудская звезда и бывший бейсболист были вместе четыре года. Их роман был полон романтическими сюрпризами, роскошными светскими выходами и яркими путешествиями в райские уголки планеты. Похоже, Дженнифер Лопес решила вычеркнуть эти воспоминания не только из памяти, но и из социальных сетей.

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На днях ее профиль в инстаграме "обеднел". Все потому, что певица удалила абсолютно все совместные фото и видео с Алексом Родригесом. На память она не оставила ни кадры с красивого признания в любви на Багамских островах, ни семейные фотографии с дочками экс-жениха – Наташей и Эллой.

Более того, Дженнифер Лопес решилась окончательно разорвать связь с бывшим. Она отписалась от него в инстаграме! Среди 1 312 пользователей соцсети, за которыми следит звезда, не нашлось места Алексу Родригесу. Тогда как бейсболист все еще подписан на свою бывшую невесту и бережет их совместные фото.

Джей Ло отписалась от Алекса Родригеса / Скриншот из инстаграма певицы

Алекс Родригес следит за Джей Ло / Скриншот из инстаграма бейсболиста

Отметим, поклонники расценили этот жест Дженнифер Лопес как подарок на день рождения новому возлюбленному Бену Аффлеку. В воскресенье, 15 августа, актер отметил 49-летие.

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