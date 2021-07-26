24 июля Джей Ло отметила день рождения. Именно тогда в своем инстаграме она опубликовала несколько фото и официально объявила о воссоединении с Беном Аффлеком. Теперь стало известно, что влюбленные вместе проводят отпуск во Франции.

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Джей Ло и Бен Аффлек во Франции

Теперь к звездной паре еще больше приковано внимание публики, поэтому папарацци следят за жизнью Дженнифер и Бена. Актеров сфотографировали, когда они целовались и обнимались во время утренней водной прогулки.

Джей Ло предстала перед избранником в жаккардовом мини-платье в стиле пэчворк от элитного бренда Dolce & Gabbana. Соблазнительный наряд она соединила с черными босоножками на высоких каблуках. Волосы уложила ровно, а на лице сделала повседневный макияж. Завершила look солнцезащитными очками.

Издание The Daily Mail сообщает, что знаменитости арендовали яхту, стоимость которой составляет 130 миллионов долларов. Роскошное судно может разместить 14 гостей в семи каютах. Также там работает персонал, состоящий из 27 человек. На этой яхте есть все, что нужно для релакса: бассейн, тренажерный зал, кабинеты косметолога и массажиста, кинотеатр и даже вертолетная площадка.

Неизвестно, сколько стоит аренда такой яхты, поскольку цену можно узнать только через конфиденциальные запросы.

Больше фото Джей Ло и Бена Аффлека с отдыха в Сен-Тропе можно посмотреть здесь.