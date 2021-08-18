Джей Ло та Родрігес після розриву почали нові стосунки. Співачка відновила стосунки з Беном Аффлеком, а її екскоханий часто відпочивав у компанії дівчат. Артистка не сумує за колишнім нареченим і не згадує про нього в соціальних мережах та інтерв'ю.
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Алекс Родрігес про Дженніфер Лопес
Спортсмен був шокований тим, що його екскохана знову закрутила роман з Беном Аффлеком. Чоловік прокоментував розставання й згадав Дженніфер лише приємними словами.
"Я мав 5 років неймовірного життя та партнерства. За цей час я й доньки багато чому навчилися. Тепер ми маємо можливість користуватися цим, рухатися вперед і казати: "Ми вдячні за останні 5 років, які зробили наступні 5 років ще кращими, адже ми врахували засвоєні уроки". Я вдячний за те, куди Бог і світло привели мене, сміливо рухаюся в майбутнє, щоб побачити, як мої дівчатка розвиваються", – розповів Алекс Родрігес.
Зазначимо, бейсболіст виховує двох доньок від попереднього шлюбу – 16-річну Наташу та 13-річну Еллу. За час стосунків батька з Дженніфер Лопес дівчата дуже здружилися з дітьми співачки.
Стосунки Дженніфер Лопес та Алекса Родрігеса після розставання
- Оголосивши про розрив, Джей Ло та Родрігес обіцяли "залишитися друзями, разом працювати й підтримувати один одного".
- Через декілька днів після офіційного розставання вони навіть повечеряли разом в ресторані готелю Bel-Air, що розташований в Лос-Анджелесі. Очевидці зазначали, що зустріч екснаречених не була схожа на романтичне побачення.
- Причиною припинення спілкування став стрімкий роман Джей Ло з Беном Аффлеком, який завдав болючого удару Алексу. Чоловік був "шокований і приголомшений", оскільки його колишня обраниця повернулася до екснареченого через 2 тижні після їхнього розриву.
- Родрігес болісно переживає розставання, але все-таки відсвяткував день народження неподалік від колишньої. Він влаштував вечірку на яхті в Сен-Тропе, де в той час відпочивали Лопес та Аффлек.