Джей Ло та Родрігес після розриву почали нові стосунки. Співачка відновила стосунки з Беном Аффлеком, а її екскоханий часто відпочивав у компанії дівчат. Артистка не сумує за колишнім нареченим і не згадує про нього в соціальних мережах та інтерв'ю.

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Алекс Родрігес про Дженніфер Лопес

Спортсмен був шокований тим, що його екскохана знову закрутила роман з Беном Аффлеком. Чоловік прокоментував розставання й згадав Дженніфер лише приємними словами.

"Я мав 5 років неймовірного життя та партнерства. За цей час я й доньки багато чому навчилися. Тепер ми маємо можливість користуватися цим, рухатися вперед і казати: "Ми вдячні за останні 5 років, які зробили наступні 5 років ще кращими, адже ми врахували засвоєні уроки". Я вдячний за те, куди Бог і світло привели мене, сміливо рухаюся в майбутнє, щоб побачити, як мої дівчатка розвиваються", – розповів Алекс Родрігес.

Зазначимо, бейсболіст виховує двох доньок від попереднього шлюбу – 16-річну Наташу та 13-річну Еллу. За час стосунків батька з Дженніфер Лопес дівчата дуже здружилися з дітьми співачки.

Стосунки Дженніфер Лопес та Алекса Родрігеса після розставання