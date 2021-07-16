Итоги недели: роды жены Добрынина, номинанты Эмми и первые участники "Танцев со звездами"

На прошлой неделе произошло немало радостных событий: несколько звезд родили своих первенцев, а кое-кто даже объявил о своей второй беременности. Также организаторы шоу "Танцы со звездами" начали подготовку к новому сезону, а украинские звезды "рванули" за границу после фестиваля Atlas Weekend.

Жена Добрынина родила сына

Вокруг четы Даши Квитковой и Никиты Добрынина в последнее время бурлит немало новостей. А все потому, что на 40-й неделе беременности жена героя "Холостяка" 9 сезона родила первенца. Известно, что пара ответственно готовилась к зачатию и рождению малыша. Некоторое время Даше не удавалось забеременеть, но радостная весть застала их неожиданно. На протяжении беременности пара много путешествовала и делала ремонт в своем новом доме, чтобы там начать ухаживать за ребенком.

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Роды Даши состоялись 13 июля утром, как и планировали медики. Рожала блогер в одной из частных клиник Киева, где часто рожают звезды. Роды женщины длились 7 часов, а перед этим пара даже успела сытно поужинать. Уже через двое суток пару выписывали из клиники, и теперь семья наслаждается совместным проведением времени дома. Своего малыша пара назвала Львом.

Валерия Гузема стала мамой

Еще на одну украинку-мамочку стало больше – ювелир Валерия Гузема на этой неделе тоже впервые стала мамой. Произошло это 8 июля, но новостью Гузема поделилась только 13 июля. Женщина родила сына от своего возлюбленного Тимура Фаткуллина и назвала в честь него. Роды женщины тоже состоялись в киевской частной клинике, где и у Даши, правда, неизвестно, присутствовал ли на родах ее муж.

Отметим, что о своей беременности Гузема сообщила в марте 2021 года.

Эмми объявила номинантов

Американская телевизионная академия в Лос-Анджелесе объявила список номинантов на одну из главных кинопремий – премию Эмми. Объявление состоялось 12 июля, как и в начале 2020 года, в связи с карантинными требованиями. Сама премия состоится 19 сентября в 15:00 по киевскому времени, а пока жюри выбрало лучшие фильмы, сериалы и съемочные команды, которые вышли в прайм-тайм в период с 1 июня 2020 по 31 мая 2021 года.

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Лидерами по количеству номинаций стали сериалы "Корона" и "Мандалорец" – они разделили первое место в номинациях, заняв места в 24-х категориях. Также немало статуэток имеют возможность собрать ленты WandaVision (23 номинации), "Рассказ служанки" (21), Saturday Night Live (21), "Тед Лассо" (20), "Страна Лавкрафта" (18), "Ход королевы" (18) и "Мейр из Исттауна" (16). Стоит добавить, что сервисы HBO/HBO Max лидируют в номинациях среди стриминговых платформ, за ним "идет" Netflix, а затем Disney.

Из интересностей, интервью Меган Маркл и принца Гарри для Опры Уинфри тоже номинировали на Эмми. Разговор попал в категорию "выдающийся документальный или специальный выпуск". Также на кинопремии Эмми фанатам сериала "Друзья" следует ожидать еще одного воссоединения главных актеров ленты! Добавим, что в категории "Лучшая женская роль в драматическом сериале" впервые за историю премии номинирована трансгендерная женщина Элджей Родригес.

Новый сезон "Танцев со звездами-5"

Украинцы уже давно полюбили знаменитое шоу "Танцы со звездами", которое выходит на телеканале "1 + 1". Новый сезон, пятый, обещают выпустить уже этой осенью. Еще раньше сообщалось, что главным хореографом шоу станет бывшая победительница проекта и звезда Танцев Алена Шоптенко.

На прошлой неделе также стало известно о первых двоих участниках 5 сезона:

В частности стало известно о первом судье проекта – танцовщике и бывшем "Холостяке" Максиме Чмерковском. Пока нет никаких деталей относительно даты выхода нового сезона, а также других участников проекта.

Эшли Грэм – во второй раз беременна

Больше года назад знаменитая пышнотелая модель впервые стала мамой – в январе 2020 года она родила сына Исаака и растила его в условиях пандемии на ранчо. Но, похоже, она и ее муж Джастин Эрвин решили не делать паузу и вскоре после первых родов решились на второго ребенка. Известно, что пара в 2020 году праздновала 10 лет брака.

Судя по фото, которое опубликовала Эшли в сети, женщина находится по меньшей мере на втором триместре беременности.

Со сцены – на отдых

После громкого и довольно скандального фестиваля Atlas Weekend в Украине, который прогремел в середине июля, украинские знаменитости, недолго думая, отправились за границу. Главные хедлайнеры шоу – Настя Каменских, Тарас Тополя, Сергей Бабкин и другие – взяли отпуска и отправились на море. К ним также присоединились другие звезды, которые не были приобщены к фестивалю, но уже давно хотели понежиться под солнышком на курорте.

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Настя Каменских с Потапом полетели, вероятно, в Турцию;

Тарас Тополя отправился с сыновьями и женой Alyosha на Кипр;

Маша Ефросинина тоже выбрала для себя и сына отдых в Турции;

Светлана Тарабарова вместе с любимым провела несколько дней в Болгарии;

Влад Яма с любимой и сыном полетел в Грецию;

Владимир Жогло отправился с женой в Египет.

Российские гастролеры – в Украине

Впрочем, не обошлось на прошлой неделе без скандалов. Ряд звезд из России уже начали активно организовывать свои концерты в Украине, несмотря на свои старые заявления про российское "братство", "Крым – наш" и прочее. Среди них были:

рэп-дуэт HammAli & Navai, которые дали концерт в Одессе 10 июля. Иронично, но выступление артистов задержали на несколько часов из-за того, что охранник не хотел пускать певца Navai без его паспорта; несмотря на запрет въезда в Украину, российский исполнитель Morgenshtern 9 июля тоже вроде бы был в Украине со своей девушкой, но какой была цель визита – неизвестно; в конце июня не менее одиозный певец Баста тоже давал концерт в Киеве, а вслед за ним решил приехать исполнитель Элджей. Мужчина даст свой концерт 13 августа в столице Украины; о намерении дать 2 концерта уже заявила Ани Лорак. В сети уже началась продажа билетов на мероприятие, а сами концерты должны состояться 16 и 17 июля в Одессе.

Почти ни один концерт не обошелся раньше без инцидентов, поэтому стоит ожидать немало провокаций, несмотря на скандальное прошлое звезд. Особенно это касается Ани Лорак, которая 7 лет живет и работает в России и игнорирует российскую агрессию на территории Украины.