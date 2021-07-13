Поскольку лето в Украине очень жаркое, время у водоемов – неоценимое. Также другие страны открывают границы, поэтому украинцы возвращаются к путешествиям. Как и где путешествуют известные люди – узнавайте в материале Showbiz 24.
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Где отдыхают украинские звезды
Настя Каменских и Потап
На днях Настя вместе с мужем Потапом отправилась на море. Звезда не рассекречивает, где именно отдыхает, однако, вероятно, это Турция. У Каменских был концерт в гостинице, где она остановилась. Артистка совместила отдых на пляже и работу, чему изрядно рада.
Маша Ефросинина
Телеведущая повезла сына на море. Для отпуска с ребенком Маша выбрала отель в городе Кемер, что в солнечной Турции. В инстаграм-сториз Ефросинина делится самыми яркими моментами совместного отдыха. В частности она вместе с Александром побывала в аквапарке и наслаждается каждым моментом, ведь главное – счастливый сын.
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Светлана Тарабарова
Артистка уже несколько лет не была на море и после насыщенных рабочих будней, материнских дел и длительного карантина все-таки отправилась заграницу. Вместе с любимым Светлана провела несколько незабываемых дней в Болгарии.
Соня Плакидюк
Фотограф наслаждалась летними днями в Турции. Она публиковала живописные кадры из солнечной Анталии, где наполнялась энергией.
Влад Яма
Танцор с женой и сыном на празднование 39-летия отправился в Грецию. Там он с любимой был 9 лет назад. Теперь они вернулись с сыном и наслаждаются долгожданным летним отдыхом на побережье.
Владимир Жогло
Юморист Владимир Жогло с женой Ириной и маленьким сыном провел отпуск в Египте. Это одна из самых популярных стран среди украинских туристов. Это был первый полет первенца звездной четы, поэтому он для них стал особенным.
Санта Димопулос
Красавица вместе с семьей отдыхает на Лазурном Берегу во Франции. Санта рассказывала, что там она наполняется энергией, это ее место силы.
Сергей и Снежана Бабкины
Ранее знаменитые супруги были на активном отдыхе в Турции. Там Сергей и Снежана проводили время вместе с детьми.
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Впоследствии влюбленные отправились в Милан, где посещают самые выдающиеся места. Поклонникам пары интересно, как во время коронавируса, когда Европа закрыта, им удалось попасть в Италию.
Оля Полякова
Певица также отдыхала в Турции. Там она часто сочетала работу с отдыхом, щеголяла роскошной фигурой в откровенных купальниках и просто получала удовольствие от каждого момента.
Тарас Тополя и Alyosha
Звездная пара для летнего отпуска выбрала живописный Кипр. Артисты полетели на остров вместе с тремя детьми. Уже совсем скоро они будут нежиться на побережье и принимать солнечные ванны.
Оля Цибульская
Исполнительница для перезагрузки, как и большинство ее коллег, выбрала Турцию. Оля остановилась в популярном отеле неподалеку от моря и много времени проводила на пляже.