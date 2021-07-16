По словам артистки, она не сразу взяла себя в руки. Вторая беременность Джамалы пришлась на время карантина, поэтому она проводила вечера за сериалами с печеньем даже после родов. Ее мотивацией для похудения стала любимая одежда.

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"Мне очень хотелось надеть свой наряд, чтобы он выглядел на мне так же как и до беременности", – призналась певица.

Тогда Джамала обратилась к личному нутрициологу, который помог наладить режим питания. Она медленно теряла вес. Минус, который она увидела на весах за две недели диеты, ее ужасно расстроил.

Первый месяц был самый сложный. Через две недели я сбросила всего 800 граммов. Я была шокирована! Я же суперотличница, ничего не ела – ни одного печенья, сладкого, молочного, фруктов,

– вспомнила певица.

Однако она не опустила руки и за несколько месяцев похудела на 12 килограммов! Правильного питания звезда придерживается и сейчас. Изредка она может позволить себе вареники с картошкой или гамбургер, однако после этого чувствует себя нехорошо.



Джамала после похудения на 12 килограммов / Фото из инстаграма певицы