Звезда опубликовала несколько трогательных снимков своего первенца и как она кормит его грудью. Поклонники остались в восторге от снимков.

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Самый счастливый момент в моей жизни. 8.07.21. Тимур Фаткуллин младший. Создан с любовью. Создан для любви,
– говорится в заметке звездной мамочки.

На фотографиях малыш одет в белый костюм с яркими орнаментами, впрочем, его лицо пока скрыто от публики. А сама Валерия надела нежное белое платье и много золотистых аксессуаров.

Валерія Гузема стала мамою
Валерия Гузема стала мамой / Фото из инстаграма ювелира

Валерія Гузема стала мамою
Сын Валерии Гуземы / Фото из инстаграма ювелира

В инстаграм-сторис мужа Тимура можно увидеть, как Валерию выписывали из роддома. Рядом с ними было много друзей, которые поздравили Фаткуллина Тимура Тимуровича с появлением на свет.

Валерія Гузема стала мамою
Валерия Гузема рожала в частной клинике Киева / Фото из инстаграм-сторис Тимура

Реакция сети

Всего через несколько часов после публикации фотографий Валерию поздравили более 15 тысяч фанатов. Среди них было немало звезд:

  • Катя Осадчая: "Поздравляю!"
  • Санта Димопулос: "Валерия, поздравляю, моя девочка"
  • Светлана Тарабарова: "От всего сердца"
  • Елена Кравец: "Поздравляю вас, Валерия! Наслаждайтесь мгновениями и вашим чудом"
  • Вера Брежнева: "Ооо! Поздравляем!!!"
  • Алла Костромичева: "Поздравляю! Кайф!"
  • Катя Сильченко: "Счастье! Какое счастье, Валерия!"
  • Лилия Подкопаева: "Валерия, будьте здоровы и счастливы!"
  • Елизавета Юрушева: "Поздравляю! Это самое большое счастье на земле"

Отметим, что о беременности Валерии Гуземы стало известно в марте 2021 года. Тогда она находилась на 21 неделе беременности. О романе звездных родителей в сети почти ничего неизвестно. Возлюбленный Тимур, судя по фото в инстаграме, работает пилотом.

Что известно о Валерии Гуземе?

Женщина родилась в Кировоградской области, но переехала в Киев, когда начала получать два образования: переводчика немецкого языка и журналиста. С 2013 года Валерия работала fashion-координатором журнала Elle, а с 2015-го – журналисткой и телеведущей канала HD-fashion. В 2016 году начала работать над созданием первых ювелирных украшений, что впоследствии переросло в один из самых известных ювелирных брендов Guzema Fine Jewelry. Летом 2018 года украшения дизайнера были представлены на LA Fashion week, а сегодня их часто надевает первая леди Украины Елена Зеленская, Маша Ефросинина, Джамала, Катя Осадчая и многие другие.