Радостной вестью поделился представитель актрисы эксклюзивно для американского издания. Остальные подробности беременности актрисы пока не сообщаются. Отцом малыша станет 37-летний директор картинной галереи Кук Марони.
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Дженнифер Лоуренс и Кук Марони / Фото из фан-аккаунта актрисы
Стоит добавить, что о своем желании стать мамой Лоуренс рассказывала еще за несколько лет до встречи с любимым. Дженнифер признавалась, что до полного счастья ей не хватает только ребенка.
"Я определенно хочу стать мамой. Я представляю, что у меня будут дети, и тогда моя жизнь будет казаться полной", – делилась актриса.
Что известно об отношениях Лоуренс и Марони
- Пара познакомилась в июне 2018 года вскоре после расставания актрисы с режиссером Дарреном Аронофски.
- В феврале 2019-го года влюбленные поженились подальше от публики. Но иходя из большого количества гостей событие в сеть все же просочились несколько фотографий с мероприятия.
- Супруги редко появляются на публике и говорят о личной жизни.
Кто еще из звезд ожидает появление детей
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– любимая Романа Сасанчина
– модель Рози Хантингтон-Уайтли
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– модель Оливия Манн