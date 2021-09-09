32-летняя актриса пообщалась с журналистами о новом фильме, где снимается, – "Синий залив", – и затронула тему родов. Ее спросили, действительно ли она стала мамой.
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"Теперь у меня есть совершенно новое понимание жизни в целом", – таинственно ответила Алисия, намекнув, что теперь она действительно стала мамой. Она добавила, что чувствует себя по-настоящему счастливой.
Несколькими неделями ранее ее и Майкла Фассбендера видели за прогулками с детской коляской и ребенком. Кто родился у пары – неизвестно, как и его или ее имя.
Что известно о личной жизни Викандер
- Пара познакомилась на съемках известного романтического фильма "Свет в океане" 2016 года, хотя съемки проходили еще в 2014-м году. Там они сыграли супружескую пару.
- Впоследствии между актерам завязался роман, и первые слухи об отношениях появились в конце того же года.
- Но пара через некоторое время рассталась, впрочем, уже в 2016 году они возобновили отношения. В 2017-м влюбленные сыграли тайную свадьбу на Ибице.
- В 2020 году во время пандемии Алисия забеременела от мужа первенцем.
- В начале августа стало известно, что Алисия вроде бы родила, так как ее видели на съемках фильма, когда к ней приехал муж с малышом на руках. На тот момент малышу было от 4 до 6 месяцев с момента рождения.