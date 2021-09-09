32-летняя актриса пообщалась с журналистами о новом фильме, где снимается, – "Синий залив", – и затронула тему родов. Ее спросили, действительно ли она стала мамой.

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"Теперь у меня есть совершенно новое понимание жизни в целом", – таинственно ответила Алисия, намекнув, что теперь она действительно стала мамой. Она добавила, что чувствует себя по-настоящему счастливой.

Несколькими неделями ранее ее и Майкла Фассбендера видели за прогулками с детской коляской и ребенком. Кто родился у пары – неизвестно, как и его или ее имя.

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