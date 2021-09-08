Еще одна пара знаменитостей ожидает пополнения. Успешная американская актриса и модель Оливия Манн станет мамой впервые.

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Оливия Манн беременна первенцем

Радостную новость впервые сообщил комик Джон Малейни, который является отцом ребенка. Он очень волновался, прежде чем объявить о будущем отцовстве на телешоу Late Night with Seth Meyers.

У меня сложились действительно прекрасные отношения с кем-то невероятным. А теперь мы ждем ребенка,

– признался юморист.



Джон Малейни / Фото Getty Images

Сама Оливия Манн пока не прокомментировала новость. Но поклонники заметили, что звезда каждый раз выбирает одежду оверсайз.

Роман Оливии Манн и Джона Малейни

Комик познакомился с актрисой в Лос-Анджелесе, а роман закрутился примерно в мае 2020 года. Тогда их впервые увидели вместе на отдыхе. Инсайдеры сообщали, что пара наслаждается совместным отпуском.

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