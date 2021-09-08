Еще одна пара знаменитостей ожидает пополнения. Успешная американская актриса и модель Оливия Манн станет мамой впервые.

Интересно Кайли Дженнер подтвердила вторую беременность: трогательное видео

Оливия Манн беременна первенцем

Радостную новость впервые сообщил комик Джон Малейни, который является отцом ребенка. Он очень волновался, прежде чем объявить о будущем отцовстве на телешоу Late Night with Seth Meyers.

У меня сложились действительно прекрасные отношения с кем-то невероятным. А теперь мы ждем ребенка,
– признался юморист.


Джон Малейни / Фото Getty Images

Сама Оливия Манн пока не прокомментировала новость. Но поклонники заметили, что звезда каждый раз выбирает одежду оверсайз.

Роман Оливии Манн и Джона Малейни

Комик познакомился с актрисой в Лос-Анджелесе, а роман закрутился примерно в мае 2020 года. Тогда их впервые увидели вместе на отдыхе. Инсайдеры сообщали, что пара наслаждается совместным отпуском.

Предыдущие отношения знаменитостей

  • Перед романом с Оливией Манн Джон Малейни был женат 6 лет. У него с женой не было детей, однако развод стал для него тяжелым ударом.
  • Также известно, что с сентября по октябрь 2020 года комик находился в реабилитационном центре, где лечился от наркотической зависимости. По словам Малейни, его первенец и возлюбленная "помогли спастись от самого себя ради выздоровления".
  • Оливия Манн не любит афишировать личную жизнь. Все же известно, что звезда несколько лет встречалась с актером Юэлем Киннаманом, с 2014 по 2017 год – находилась в отношениях со спортсменом и нынешним женихом Шейлин Вудли Аароном Роджерсом.
  • Оливия Манн также сталкивалась с проблемами. Она признавалась, что ее преследовали мысли о самоубийстве, актриса страдала от депрессии и не могла справиться с чувством тревоги.