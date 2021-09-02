41-летний украинец Макс Чмерковский стал настоящей знаменитостью за океаном. Он участвовал в 17 сезонах американской версии шоу "Танцы со звездами" и завоевал кубок победителя. В Украине хореограф впервые не будет выходить на паркет, а судить конкурсантов.

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На предложение продюсеров "Танцев со звездами" Макс Чмерковский согласился неспроста. Дело в том, что 27 лет назад, в 1994 году, он уехал из родной Одессы и все никак не мог вернуться на родину.

Лет 8 пытался вернуться. Очень благодарен за приглашение на этот сезон. Думаю, все будет классно,

– поделился танцовщик.



Макс Чмерковский – судья "Танцев со звездами" / Фото с инстаграма танцовщика

Он пообещал быть справедливым судьей, ведь 36 лет своей жизни отдал танцам и знает, как нелегко звездам дается профессиональная хореография. Танцовщик якобы честно будет оценивать выступления участников, ведь не знает, кто из них более или менее популярен в Украине.

"Я многих не знаю. Мне кажется, это еще лучше, потому что я отношусь к тому числу судей, которые не знают, на кого они смотрят. У меня нет фаворитов, я могу актуально судить", – пояснил Макс Чмерковский.

Напомним, компанию балльнику за судейским столом составят два члена жюри – хореограф Влад Яма и прима-балерина Екатерина Кухар.