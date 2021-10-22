Итоги недели: смертельное ранение Болдуином, "Мисс Украина" и госпитализация Елизаветы II

Последнюю неделю СМИ не смолкали о состоянии здоровья Елизаветы II, которая отменила несколько своих выходов по состоянию здоровья. Также в Украине состоялся конкурс красоты "Мисс Украина", а Голливуд всколыхнула ужасная новость – знаменитый актер Алек Болдуин выстрелил из пистолета на съемочной площадке, ранил насмерть свою коллегу из Украины и "зацепил" режиссера.

Финал "Мисс Украина"

После первого конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная", который состоялся в минувшую пятницу, 15 октября, накануне прогремел еще один, не менее престижный конкурс "Мисс Украина". Победительницей и обладательницей короны стала 22-летняя Александра Яремчук из Винницкой области. Она будет представлять Украину на международном конкурсе красоты Miss World в Пуэрто-Рико, который состоится в декабре этого года.

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В детстве Александра мечтала о профессии актрисы и парикмахера. Однако получила высшее образование по специальности "Менеджмент бизнес организации" в Киевском экономическом университете.

Девушка 10 лет в Украине и за рубежом профессионально занималась танцами. Среди ее хобби – психология и спорт. Поскольку в этом году условия конкурса были достаточно жесткими – девушки не должны были иметь увеличенные губы, нарощенные волосы и не прибегать к другим косметологическим манипуляциям – то Александра Кучеренко утверждает, что никогда не делала инъекций красоты, и даже не планирует делать такие процедуры по меньшей мере 5 лет.



Победительница "Мисс Украина 2021" Александра Яремчук / Фото с инстаграма девушки

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Елизавета II заболела

Немало сторонников королевской семьи были обеспокоены новостями о том, что королева сначала попала в больницу и поэтому отменила запланированный визит в Северную Ирландию. Также переживания подогревали фотографии, где Елизавета II выходила к публике с тростью впервые за много лет.

Но как впоследствии сообщили представители королевы, Елизавета II провела всего несколько часов в госпитале короля Эдуарда в ночь с 21 на 22 октября, и затем вернулась в хорошем настроении в Виндзорский замок. Пребывание Ее Величества в больнице якобы не связано ни с возможным заболеванием коронавирусом, ни с ухудшением самочувствия. Это только был осмотр специалистами. Врачи посоветовали Елизавете II больше отдыхать, однако этот совет она восприняла не слишком благосклонно. Что интересно, на днях она отказалась от звания "старушка года", которое хотели ей присвоить в одном из британских изданий.

Касательно трости, то точной информации, почему она с ней выходила в свет – нет, впрочем, когда она принимала гостей в замке во время Глобального инвестиционного саммита, то она была без нее и прекрасно передвигалась самостоятельно. Надеюсь, что с королевой нет ничего серьезного и 95-летний монарх еще порадует публику своими яркими выходами.



Елизавета II / Фото Getty Images

Трагедия на съемках с участием Алека Болдуина

В ночь с 21 на 22 октября в США произошла шокирующая новость – во время съемок фильма вестерна "Ржавчина" голливудский актер Алек Болдуин выстрелил из реквизитного пистолета, в котором оказались настоящие патроны. Во время выстрела осколки пули разлетелись и попали в двух человек – оператора из Украины Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соуза. Их двух сразу доставили в больницу, где Галина умерла от тяжелых травм. Касательно режиссера, то он до сих пор находится в тяжелом состоянии.

К слову Несчастные случаи на съемочной площадке, от которых стынет душа

Пресс-секретарь Болдуина заявил, что инцидент произошел из-за неправильного зажигания пистолета. Сейчас ведется расследование, а съемки фильма приостановлены. Болдуин является сопродюсером фильма и играл преступника, чьего 13-летнего внука осудили за случайное убийство. В сети также появились кадры в первые минуты после шокирующей гибели украинки и ранения режиссера. Болдуин был в шоке и не мог поверить в то, что произошло.



Болдуин после выстрела на площадке / Фото Santa Fe New Mexican

Что известно об украинке Галине Хатчинс

Женщина родилась в Украине и выросла на советской военной базе за Полярным кругом.

Она изучала журналистику в Киеве и кинематограф в Лос-Анджелесе.

Также работала журналистом-расследователем в британских документальных производствах в Европе.

В 2019 году журнал American Cinematographer назвал ее "восходящей звездой".

Хатчинс была директором съемок в боевике 2020 года "Макс Фист" (англ. Archenemy), режиссером которого был Адам Иджипт Мортимер.

Среди фильмов, которые она снимала – "Выстрел вслепую" и "Дарлин" .

Галина была замужем за Мэтью Хатчинсом. У 42-летней женщины остался несовершеннолетний сын Андрос.

Какие страны будут участвовать в Евровидении-2022

Наибольший песенный конкурс мира "Евровидение-2022" состоится уже через полгода! Событие, которое приобрело немалый резонанс после победы итальянской группы Måneskin, пройдет в городе Турин, Италия. Несколько дней назад стало известно, что на участие в конкурсе согласилась 41 страна включая Украину.

В 2022 году Армения вернется в "ряды конкурсантов", ведь из-за политического кризиса в прошлый раз она не принимала участия в шоу. Также стоит упомянуть, что Евровидение-2022 проведут без участия Беларуси, поскольку Белтелерадиокомпания отказалась транслировать прошлогодний конкурс.

Относительно дат конкурса Евровидение-2022, то событие пройдет в следующие дни:

первый полуфинал – 10 мая;

второй полуфинал – 12 мая;

финал – 14 мая.

Ахтем Сеитаблаев разводится

Известный режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев заявил, что разводится со своей женой Иванной Дядюрой после 8 лет брака. Причиной неожиданного разрыва стали чувства, которые начали между ними угасать. По его словам, он достаточно тяжело переживает это время.



Ахтем Сеитаблаев и Иванна Дядюра / Фото с инстаграма режиссера

Стоит добавить, что Иванна Дядюра – вторая жена режиссера. Она является продюсером фильмов мужа, а также президентом Международного киевского кинофестиваля "Молодость". Отношения у пары длились около 10 лет, а свадьба состоялась в 2013-м – за год до оккупации Крыма Россией. Событие прошло в Судаке.

В браке с Иванной у Ахтема родилась дочь Сафие. У мужчины также есть старшая дочь Назлы, которая недавно вышла замуж, и сын Селим от первого брака. Иванна имеет также сына Анатолия от прошлого брака, которого Сеитаблаев считает родным.