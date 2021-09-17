Дочь Ахтема Сеитаблаева вышла замуж

Известный украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев сообщил радостную весть. Его 26-летняя старшая дочь Назлы вышла замуж.

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Режиссер поделился трогательным фото с невестой. Звездный отец был одет в костюм и белую рубашку с бабочкой.

Свадьба дочери... Не ожидал, что буду так волноваться,

– поделился Ахтем Сеитаблаев.



Ахтем Сеитаблаев с дочкой / Фото из инстаграма Ахтема Сеитаблаева

Образ невесты

Невеста позировала перед камерой в роскошном белом платье и полупрозрачных перчатках. Она уложила волосы локонами, дополнила прическу украшением, а образ серьгами-подвесками. На лице Назлы красовался макияж с акцентом на глазах.

Церемония свадьбы Назлы Сеитаблаевой прошла в Турции, в курортном городке Кемер. Дочь режиссера не показывала фото с церемонии, однако похвасталась обручальными кольцами.



Кольца невест / Фото из инстаграм-сториз Назлы

Дочь Ахтема Сеитаблаева обручилась с бойфрендом в конце 2018 года. Тогда режиссер рассказывал, что чувствует себя смущенным.



Дочь Сеитаблаева с мужем / Фото из инстаграма Ахтема Сеитаблаева

Добавим, Ахтем Сеитаблаев в браке с продюсером Иванной Дядурой. Супруги воспитывают 4 детей: дочерей Назлы и Сафие, а также сыновей Селима и Анатолия.

Назлы Сеитаблаева – также актриса. Ее творческий дебют состоялся в 4 года, в фильме "Мамай". Сейчас у девушки за плечами около 15 ролей в лентах.