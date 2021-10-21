Конкурс "Мисс Украина" организаторы проводят еще с 1991 года. Во время нынешней подготовки к конкурсу, руководители шоу выбирали среди нескольких тысяч анкет девушек. Кроме этого, кастинги проходили во Львове, Одессе, Харькове и Киеве. Однако больше всего "зацепила" жюри конкурсантка Александра Яремчук.

Интересно Александра Яремчук завоевала корону и стала победительницей "Мисс Украина" 2021: биография

Александра Яремчук победила на конкурсе "Мисс Украина" 2021

30 финальный конкурс красоты состоялся в Киеве, 21 октября. Юбилейное мероприятие прошло во Дворце "Украина". Звездными гостями, которые выступали на сцене, стали Тина Кароль, Монатик, Надя Дорофеева, Артем Пивоваров, группы Go_A, KAZKA, Kadnay и многие другие.

Победительница получила драгоценную корону стоимостью 3 миллиона долларов, которую для конкурса изготовил ювелир Джейкоб Арабо. На главном украшении из белого золота с драгоценными камнями – 27 сапфиров и 1250 бриллиантов.

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Вели конкурс красоты певец Владимир Дантес, актер Тарас Цимбалюк, Тимур Мирошниченко и хореограф Влад Яма.

Важно, что Александра Яремчук представит Украину на международном конкурсе красоты Miss World в Пуэрто-Рико. Он состоится в этом году в декабре.

Интересно, что в этом году условия конкурса изменились и стали более жесткими. Участницы должны не иметь татуировок, увеличенных губ, имплантов, наращенных волос и не предоставлять эскорт-услуг. Через эти изменения организаторам было трудно найти участниц.

Что известно о победительнице

22-летняя Александра Яремчук – родом из Винницкой области. Сейчас она проживает в Киеве.

В детстве Александра мечтала о профессии актрисы и оптимизированы. Однако получила высшее образование по специальности "Менеджмент бизнес организации" в Киевском экономическом университете.

Девушка 10 лет в Украине и за рубежом профессионально занималась танцами. Среди ее хобби - психология, и спорт.

Александра Кучеренко утверждает, что никогда не прибегала к инъекции красоты, и даже не планирует делать такие процедуры не менее как через 5 лет.



Александра Яремчук / Фото с инстаграма девушки