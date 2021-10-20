На торжественном мероприятии в королевском замке присутствовали представители крупного бизнеса и политические деятели. К ним присоединились Ее Величество с сыном принцем Чарльзом и внуком принцем Уильямом.

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Элегантный образ королевы

Ее Величество выглядела непревзойденно. Она приветствовала гостей в бирюзовом костюме, состоявшем из пиджака и юбки, и любимых туфлях от Anello & Davide. Среди украшений выбрала ожерелье и серьги с жемчужинами и изысканную брошь. Волосы уложила в фирменную прическу, а на лице сделала макияж с розовой помадой на губах.

Отметим, что Елизавета II была без защитной маски и перчаток. В конце концов, как и остальные участники мероприятия, с которыми она любезно здоровалась.

Новый выход Елизаветы II/ Фото Getty Images



Новый выход Елизаветы II / Фото Getty Images

Королева должна была посетить Северную Ирландию, однако издание Metro сообщает, что она отменила поездку. В Букингемском дворце заявили, что Ее Величество "неохотно приняла совет медиков, чтобы отдохнуть в течение следующих нескольких дней". Елизавета II прислала самые теплые пожелания народу Северной Ирландии и отметила, что с нетерпением ждет визита в будущем.

12 октября 95-летняя британская королева впервые вышла в свет с тростью. Это произошло во время тура по Шотландии. Пока неизвестно, почему Елизавета II решилась взять в руку трость.