Каждый год в мире музыки происходит событие огромного масштаба – Евровидение. Каждая страна выбирает самых талантливых своих певцов и музыкантов, которые представят свое исключительное пение.

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Страны-участницы Евровидения-2022

Согласно списку организаторов, за главный кубок грандиозного вокального шоу Евровидения-2022 будут бороться такие страны:

Албания

Армения

Азербайджан

Бельгия

Кипр

Чехия

Финляндия

Франция

Греция

Исландия

Италия

Латвия

Молдавия

Черногория

Северная Македония

Португалия

Румыния

Сербия

Словения

Швейцария

Украина

Австралия

Австрия

Болгария

Хорватия

Дания

Эстония

Грузия

Германия

Ирландия

Израиль

Литва

Мальта

Нидерланды

Норвегия

Польша

Россия

Сан Марино

Испания

Швеция

Великобритания

К слову, в 2022 году Армения возвращается в "ряды конкурсантов", потому что из-за политического кризиса в прошлый раз она не принимала участия в шоу. Также стоит упомянуть, что Евровидение-2022 проведут без участия Беларуси, так как Белтелерадиокомпания отказалась транслировать прошлогодний конкурс.

Что известно о конкурсе Евровидение-2022?