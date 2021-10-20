Каждый год в мире музыки происходит событие огромного масштаба – Евровидение. Каждая страна выбирает самых талантливых своих певцов и музыкантов, которые представят свое исключительное пение.

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Страны-участницы Евровидения-2022

Согласно списку организаторов, за главный кубок грандиозного вокального шоу Евровидения-2022 будут бороться такие страны:

  • Албания
  • Армения
  • Азербайджан
  • Бельгия
  • Кипр
  • Чехия
  • Финляндия
  • Франция
  • Греция
  • Исландия
  • Италия
  • Латвия
  • Молдавия
  • Черногория
  • Северная Македония
  • Португалия
  • Румыния
  • Сербия
  • Словения
  • Швейцария
  • Украина
  • Австралия
  • Австрия
  • Болгария
  • Хорватия
  • Дания
  • Эстония
  • Грузия
  • Германия
  • Ирландия
  • Израиль
  • Литва
  • Мальта
  • Нидерланды
  • Норвегия
  • Польша
  • Россия
  • Сан Марино
  • Испания
  • Швеция
  • Великобритания

К слову, в 2022 году Армения возвращается в "ряды конкурсантов", потому что из-за политического кризиса в прошлый раз она не принимала участия в шоу. Также стоит упомянуть, что Евровидение-2022 проведут без участия Беларуси, так как Белтелерадиокомпания отказалась транслировать прошлогодний конкурс.

Что известно о конкурсе Евровидение-2022?

  • После своего взрывного выступления, победу в Евровидении-2021 одержала итальянская рок-группа Måneskin. Поэтому следующий песенный конкурс, по традиции, будет проводиться в родной стране победителей – Италии.
  • Организаторы Евровидения долго выбирали место проведения шоу, так как учитывали много критериев. Самым комфортным для Евровидения-2022 стал Турин.
  • Также руководство конкурса определилось и с датами, в который он пройдет. Первый полуфинал запланирован на 10 мая, второй полуфинал – 12 мая, а такой долгожданный финал проведут 14 мая.