Благодаря рокерам Måneskin, которые победили в 2021 году в Нидерландах, Евровидение состоится в Италии.
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Даты Евровидения-2022
Организаторы объявили, что песенный конкурс пройдет в Турине. А также назвали даты:
- первый полуфинал – 10 мая;
- второй полуфинал – 12 мая;
- финал – 14 мая.
Пока неизвестно, в каком формате состоится конкурс, поскольку в Нидерландах из-за пандемии коронавируса действовали определенные ограничения.
Отметим, столица Пьемонта станет третьим итальянским городом, в котором пройдет Евровидение. В 1965 году событие происходило в Неаполе, а в 1991 – в Риме.