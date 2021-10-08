Благодаря рокерам Måneskin, которые победили в 2021 году в Нидерландах, Евровидение состоится в Италии.

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Даты Евровидения-2022

Организаторы объявили, что песенный конкурс пройдет в Турине. А также назвали даты:

первый полуфинал – 10 мая;

второй полуфинал – 12 мая;

финал – 14 мая.

Пока неизвестно, в каком формате состоится конкурс, поскольку в Нидерландах из-за пандемии коронавируса действовали определенные ограничения.

Отметим, столица Пьемонта станет третьим итальянским городом, в котором пройдет Евровидение. В 1965 году событие происходило в Неаполе, а в 1991 – в Риме.