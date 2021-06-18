Родня собралась на похоронах Чапкиса

О приезде Грега Чапкиса в Украину стало известно из инстаграм-сториз мужчины. Он прилетел из Сан-Франциско, США, где живет вместе с женой и двумя сыновьями и имеет собственную хип-хоп школу.

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Грег Чапкис прилетел в Киев на похороны отца / Фото из инстаграма Грега Чапкиса

Его племянница, которая моложе его всего на 2 года, Анна Сафрончик, тоже прилетела из Италии, где работает моделью и актрисой. Другая внучка, Виттория, является родной сестрой Анны, учится в Киевской хореографической академии. Обе девушки внучки Чапкиса от дочери Лилии, которая родилась в его первом браке. К слову, Лилия имеет собственную балетную школу "Чапкис-денс" – она ​​тоже была на похоронах и больше всех плакала.

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На фотографиях с похорон можно увидеть еще одну женщину, сидящую рядом с родней Григория Чапкиса. Вероятно, это и есть младшая на 50 лет за танцора жена Мила, на которой он женился в четвертый раз. Грег рассказывал, что именно она была с ним последние дни его жизни.



Похороны Григория Чапкиса в Киеве / Фото ТСН.ua



Родные возле гроба Григория Чапкиса / Фото ТСН. ua



Грег Чапкис и Виттория / Фото ТСН. ua

Что известно о смерти и прощании с Григорием Чапкисом