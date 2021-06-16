Американский рэпер Трэвис Скотт (настоящее имя – Жак Берман Уэбстер II) и модель Кайли Дженнер появились вместе на 72 ежегодном благотворительном вечере Parsons Benefit школы Парсонс в Нью-Йорке. Похоже, что звездная пара, которая разорвала отношения около 2 лет назад, возобновила роман.

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Кайли Дженнер и Трэвис Скотт вышли в свет как пара

На светском мероприятии знаменитости не скрывали чувств. Они много обнимались и целовались. Примечательно, что вместе с собой они взяли дочь – 3-летнюю Сторми.

Тревиса Скотта на благотворительном вечере наградили за вклад в моду, искусство, предпринимательство и социальную справедливость. В своей благодарственной речи он вспомнил о дочери и любимой.

Сторми, я люблю тебя. Женушка, и тебя я тоже люблю!

– заявил исполнитель.



Кайли Дженнер и Трэвис Скотт с дочерью / Фото Getty Images

В своем инстаграме Кайли Дженнер также поделилась романтическим фото с Трэвисом Скоттом. Рэпер нежно обнимал любимую со спины.

Что известно об отношениях Трэвиса Скотта и Кайли Дженнер