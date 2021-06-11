Итоги недели: роды Меган Маркл и новый роман Канье Уэста с Ириной Шейк

На прошлой неделе прозвучала радостная весть, что Меган Маркл, жена принца Гарри, родила девочку. Также все были удивлены новостью о том, что Канье Уэст, возможно, закрутил роман с Ириной Шейк. В то же время герой "Холостяка-11" дал откровенное интервью с Анной Богдан, а солист Måneskin официально подтвердил отношения с возлюбленной.

Меган Маркл родила девочку

Герцогиня Сассекская родила для своего сына Арчи маленькую сестренку 4 июня. Впрочем, о родах стало известно только 6 июня. Принц Гарри и его жена назвали девочку в честь королевы Великобритании Елизаветы II, а также в честь матери Гарри принцессы Дианы. Имя девочки – Лилибет Диана Маунтбаттен-Виндзор. Девочка заняла 8 место в списке наследников на британский престол.

К слову Принц Гарри и Меган Маркл во второй раз стали родителями

4 июня родилась наша доченька, Лили. Она что-то большее, чем мы когда-либо могли себе представить, и мы, как и раньше, благодарны за любовь и молитвы, которые мы ощущали со всего мира. Спасибо за вашу неизменную доброту и поддержку в это особое время для нашей семьи,

– говорилось в сообщении Меган Маркл и принца Гарри.

Как известно, роды Меган Маркл состоялись в одной из больниц Санта-Барбары, штат Калифорния, США, неподалеку их дома. Вместе с ними в клинике было большое количество охраны, а роды женщины пытались на первое время скрыть от общественности. После рождения дочери принц Гарри позвонил своим родным в Великобританию, чтобы сообщить счастливую весть. Он также попросил благословения у бабушки-королевы, чтобы она позволила назвать девочку ее детским прозвищем – Лилибет, на что та ответила согласием. Британское издание BBC сообщало, что Гарри как будто никому не сообщал об имени дочери, хотя королевская чета утверждает, что это неправда. За это они будут подавать в суд на одного из журналистов СМИ.

Сейчас супруги отправились в декретный отпуск на 5 месяцев. Кейт Миддлтон и принц Уильям уже вроде бы отправили им свои подарки, а принц Чарльз, отец Гарри, счастлив, что у него родилась еще одна внучка.

У Канье Уэст роман с россиянкой?

Не успела Ким Кардашян уладить все свои дела с разводом, как ее муж Канье Уэст, вероятно, закрутил новый роман. Российскую модель Ирину Шейк и рэпера видели вместе на прогулке во Франции в честь его дня рождения. Они вместе отправились во Францию ​​и вместе вернулись в США. Инсайдеры СМИ сообщают, что пара уже общается не одну неделю и проявляет взаимную заинтересованность. Говорят, что Ирина якобы влюбилась в Канье.

Не задержалась и реакция Ким Кардашян на "похождения" Канье. Как сообщают в СМИ, она не только знала об отношениях звезд до разоблачения прессы, но и одобряет их союз. Ей очень понравилось то, как она с достоинством себя повела после развода с Брэдли Купером. Стоит добавить, что у Канье четверо детей от Ким, а у Ирины – дочь от Купера. Как сложится судьба пары дальше – узнаем в ближайшее время.

У Дамиано Давида из Måneskin есть девушка

После победы итальянской рок-группы Måneskin на Евровидении-2021 соцсети просто взорвались новостями и песнями. Пользователи начали создавать макияжи в стиле исполнителей, переслушивать дискографию и интересоваться биографиями звезд. Наибольший интерес вызвал солист группы Дамиано Давид. 22-летний юноша поразил всех своей откровенностью и эпатажностью, поэтому многие девушки начали мечтать о нем как о бойфренде.

Но СМИ разбили все догадки поклонников: он уже 4 года находится в отношениях с моделью Джорджией Солери. Девушка болела за него на Евровидении, взаимно было подписана на его инстаграм-страницу и публиковала фото из тех же локаций, что и ее возлюбленный. Недавно их вместе поймали на совместной прогулке в Риме, но пара не решалась официально комментировать отношения.

Похоже, Дамиано Давид почувствовал давление соцсетей и папарацци и на прошлой неделе признался, что действительно имеет девушку, намекая на Солери.

Под моим домом днем ​​и ночью дежурили папарацци. Поэтому после четырех лет отношений я упомянул ее имя. Папарацци все еще на месте, но, по крайней мере, мне больше не нужно ничего скрывать,

– признался Дамиано Давид.

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Что интересно, некоторое время в романе с Дамиано подозревали украинскую исполнительницу Екатерину Павленко. Давид не скрывал, что украинская группа ему больше всего понравилась на Евровидении, а рисунки и скетчи, на которых размещены Давид и Екатерина, расходились по сети. Но все слухи решила опровергнуть Екатерина, объяснив, что они действительно внешне похожи с парнем, но у него есть девушка, поэтому она не будет лезть в их отношения.

Михаил Заливако дал большое интервью

Недавно закончился 11 сезон реалити-шоу "Холостяк", где главным героем стал бизнесмен Михаил Заливако. В финал шоу он "провел" двух девушек – Анну Богдан и Юлию Бельченко. Большинство фанатов болели за Юлию, которую называли на проекте "Зайкой", но Михаил остановил свой выбор на экс-жене политика Андрея Богдана. Волна хейта сразу "накрыла" пару, потому что многие фанаты шоу сомневались, что пара осталась вместе после проекта.

Но на постшоу стало известно, что влюбленные вместе: они съехались в одно жилье в Киеве и около 3 месяцев прятались от публики, когда на телевидении длился проект "Холостяк". В новом интервью для программы "Слава +" на "Люкс ФМ", Заливако ответил на несколько интересных вопросов:

Имеют ли они контракт с телеканалом "СТБ" даже после проекта;

Как Михаил стал главным героем шоу "Холостяк" 11 сезон;

Имеют ли влюбленные общий бюджет и кто за что платит;

И почему Анну Богдан считали в проекте манипуляторкой.

Другие детали из жизни пары смотрите в шоу "Слава +":

Принцу Филиппу могло бы исполниться 100 лет

Покойный супруг британской королевы Елизаветы II на этой неделе, 10 июня, мог бы праздновать юбилей – 100 лет. Но до грандиозной даты он не дожил два месяца – принц Филипп умер 9 апреля после проблем со здоровьем и операцией на сердце. Еще когда мужчина был жив, к его столетию готовились заранее, однако он не хотел никакого представления, потому что не хотел бы привлекать к себе излишнее внимание.

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Но в день рождения принца Филиппа королевские родственники все же почтили память герцога Эдинбургского. В его честь, к примеру, назвали сорт роз, который рос рядом с Виндзорским замком, где скончался принц Филипп. Елизавета II была поражена таким приятным жестом и поблагодарила за память о муже. Также свои слова любви выразили Кейт Миддлтон с принцем Гарри, принц Чарльз, принцесса Евгения и другие.