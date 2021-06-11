Михаил Заливако признался, что Анна хоть его и поразила на первой вечеринке, но после первого свидания не произвела никакого впечатления. Девушка в интервью впоследствии сама призналась, что очень осторожно впускает в свою жизнь людей, поэтому не была сразу открытой к Михаилу.

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Наше первое общение было "не алё". И если бы была возможность, я бы после первой вечеринки отправил ее домой. Она была очень сдержанной, видел по ее мимике. Дозировано разговаривала и не хотела отвечать на вопросы. Почему ее называют манипуляторкой? Потому что с ней не жили. Более нежной девушки, чем Аня, я не знаю,

– "отрезал" Михаил Заливако.

Кроме того, он отметил, что увлекаться сильными людьми – не модно. По его словам, чаще всего зрителю импонирует печальный образ, который чем-то на него похож. Анна не плакала, не говорила Михаилу, как сильно его любит. Он полагает, что именно поэтому ее не смогли полюбить.

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Что еще интересного Михаил рассказал в интервью: