Обсуждения вокруг Евровидения-2021 и его участников до сих пор не утихают. Солистке украинской группы Go_A приписывают роман с итальянским исполнителем, победителем конкурса Дамиано Давидом.

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Екатерина решила ответить на вопросы поклонников насчет вероятного романа с солистом коллектива Måneskin. Она сделала это в прямом эфире в инстаграме.

Екатерина Павленко об отношениях с Дамиано Давидом

Вокалистка отметила, что никаких романтических отношений между ней и Дамиано нет.

Мне кажется, что мы больше похожи на брата и сестру. А в общем-то он очень классный и харизматичный парень,

– сказала Катерина.

Также она ответила на вопрос о творческом сотрудничестве с Måneskin. Павленко отметила, что они уже готовы к коллаборации, однако есть много юридических моментов, которые необходимо решить: сотрудничество лейблов, в которые входят группы, Жизнь в разных странах и тому подобное.

Добавим, итальянские издания сообщают о том, что солист Måneskin – Дамиано Давид уже более 4 лет встречается с моделью Джорджией Солер. Пара не публикует в сети совместные фото и не рассказывает о личной жизни.