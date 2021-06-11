После завершения съемок "Холостяка" Михаил и Анна начали жить вместе. Согласно правилам проекта они были вынуждены скрывать свои отношения до выхода в эфир последнего эпизода сезона. Поэтому 3 месяца влюбленные никуда не ходили и проводили время в арендованной квартире.

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Жизнь Богдан и Заливако после проекта

Анна рассказала, что за съемную квартиру, в которой они сейчас живут, платит Михаил: "Он мужчина, он платит".

Я считаю, что женщина должна зарабатывать. Но те деньги, которые она зарабатывает – только ее, но заработок мужа – совместный,

– отметила Богдан.

Михаил согласился со своей избранницей. Он добавил, что считает такие обязанности мужчины правильными, это часть воспитания, которая ему очень нравится.

Мужчины должны заботиться о девушках. А когда девушка сама за себя платит – это не по-мужски. Потому что это часть заботы. Даже если это какие-то мелочи – это приятно,

– отметил Заливако.

На вопрос о том, сколько денег нужно для того, чтобы Анна и Михаил хорошо чувствовали себя, они не смогли ответить конкретно.

"Странно жалеть деньги на то, что тебе нравится и что нужно. Я не понимаю людей, которые хотят что-то купить, но откладывают средства на что-то ненужное или то, чем не будут пользоваться. Да, у каждого разный доход. Но, прилагая усилия, можно хорошо зарабатывать и не отказывать себе в том, что хочется. Сейчас в нашей паре нет и в ближайшее время точно не будет ситуаций, когда я не смогу что-то купить себе или Ане", – рассказал Заливако.

Мужчина признался, что за месяц они тратят более чем 3 тысячи долларов.

Интервью Михаила Заливако и Анны Богдан: смотрите видео онлайн