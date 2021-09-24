Итоги недели: принцесса Беатрис впервые стала мамой, а Украина выбрала фильм на Оскар

На прошлой неделе на еще одного королевского отпрыска в Великобритании стало больше – принцесса Беатрис родила дочь. Также в свет впервые после рождения дочери вышли в свет принц Гарри и Меган Маркл. Украинский комитет частности выбрал фильм, который отправится на Оскар-2022 и поборется за статуэтку.

Принцесса Беатрис стала мамой

Внучка Елизаветы II 20 сентября впервые стала мамой. Ранее женщина сообщала, что роды должны состояться в октябре, но женщину госпитализировали за день до рождения ребенка, поэтому девочка появилась на свет раньше. Произошло это в одной из лондонских больниц, 18 сентября в 23:42. Как назвали дочь принцесса Беатрис и ее муж Эдоардо Мапелло-Моцци – неизвестно.

К слову Принцесса Беатрис родила дочь: как приветствует королевская семья

Отметим, что для принцессы Беатрис дочь стала первым ребенком, в то время как у Эдоардо уже есть сын Кристофер от первого брака. Напомним, что Беатрис начала отношения с мужчиной в 2018 году, а уже в сентябре 2019 года они объявили о помолвке. Свадьба пары состоялось 17 июля 2020 года в часовне Всех Святых в Виндзоре только в присутствии родственников, так как в то время Великобритания придерживалась строгих карантинных ограничений.

Возвращение Кейт Миддтон и Меган Маркл

После периода отпусков члены королевской семьи начали активно возвращаться в публичное пространство. Впервые за 2 месяца недавно вышла Кейт Миддлтон, после чего чуть ли не ежедневно начала организовывать встречи.

Женщина уже посетила военную базу Брайз-Нортон Королевских ВВС Великобритании;

Побывала в тренировочном спортивном центре в национальном парке "Лейк-Дистрикт", а также встретилась с очевидцами Холокоста;

Устроила прием в Национальной портретной галерее в Лондоне, где поблагодарила спонсоров за воплощение в жизнь ее книги-фотоальбома, который она создала во время пандемии;

Сыграла в теннис с чемпионкой мира Эммой Радукану в Национальном теннисном центре Лондона.



Кейт Миддлтон в Национальной портретной галерее в Лондоне / Фото из инстаграма герцогов Кембриджских

Что до Меган Маркл, то вместе с принцем Гарри она также осуществила два официальных выходы после рождения дочери Лилибет.

Супруги прибыли с рабочей встречей в Нью-Йорк, где неподалеку от Всемирного торгового центра встретилось с мэром Нью-Йорка Де Блазио, а также губернатором штата Кэти Хокул;

На следующий день у них была частная встреча с представительницей США при ООН Линдой Томас-Гринфилд.



Линда Томас-Гринфилд, принц Гарри и Меган Маркл / Фото из твиттера Томас-Гринфилд

Несмотря на рост заболеваемости COVID-19, королевские представители, похоже, активно влились в работу, поэтому стоит только догадываться, чем еще удивит Меган и Кейт.

Развод Пустовит на всю страну

На предыдущей неделе вся Украина была поражена откровенным интервью блогерши из Ивано-Франковска Саши Пустовит. Женщина рассказывала о шантаже со стороны ее мужа Игоря, признании о булимии и про болезнь туберкулезом, бизнесе и многих других вещах. По словам Саши было понятно, что она пострадала от абьюзу мужа, из-за чего это привело к разводу. Суд должен состояться 30 сентября.

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Но муж Игорь Пустовит решил записать свое интервью, которое предложил взять ведущий "Люкс ФМ" Слава Демин. В разговоре мужчина поделился, что он также страдал от психологического насилия, поскольку обвинял жену в психических расстройствах из-за булимии. Он убежден, что многие проблемы в семье были из-за этого, поскольку Саша не хотела обращаться к врачу за помощью. О болезни он не знал до начала отношений и догадался об этом только по прошествии пары лет.

Также он рассказал о скандалах в семье, к которым часто была причастна мама Саши. В частности он показывал видео, где Саша срывается на детях – Данииле и Евгении. В частности Игорь Пустовит рассказал о проблемах в сексе и взаимных обидах по этому поводу. Также он поделился, что слова об аборте первого ребенка, которого он якобы требовал от Саши, когда та будучи беременной болела туберкулезом, были частично правдивыми, но тогда над этим решением задумывался не только он, а вся семья.

Игорь Пустовит дал интервью касательно развода с Сашей: смотрите видео онлайн

Премьера "Холостячки" 2 сезон

После года ожидания на телеканале "СТБ" вышел долгожданный 2 сезон шоу "Холостячки". Главной героиней стала популярная певица Злата Огневич. Первый выпуск шоу состоялся 17 сентября, и в нем звезда выбрала для себя 25 кандидатов на ее сердце. Среди них – спортсмены, бизнесмены и другие мужчины, которые покорили женщину своей харизмой.

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Через несколько дней после премьеры шоу артистка призналась, что долго раздумывала идти ли на проект, так как ранее уже имела неудачный опыт токсичных отношений, но она решила оставить прошлое и открыться для нового.

Меня сразу подкупают интеллект и чувство юмора. Хочу, чтобы с моим мужем было над чем посмеяться. А также, чтобы были такие душевные вещи, как любовь к детям, к семье,

– рассказала Огневич об идеале мужчины.

Также Злата призналась, что на проекте ей удалось найти свою любовь. Оказалось, что звезда была влюблена еще с первого дня съемок проекта.



Злата Огневич стала героиней второго сезона шоу "Холостячка" / Фото с инстаграму певицы

Эшли Грэм беременна двойней

Американская plus-size модель Эшли Грэм только 18 января 2020 года как впервые стала мамой, а уже сейчас ожидает на позднем сроке беременности новых детей. Несколько дней назад звезда подиумов узнала, что беременна двойней и это будут два мальчика. Ввиду того, что первым ее малышом от фотографа Джастина Эрвина стал сын Айзек, то совсем скоро женщина будет мамой троих мальчиков! Чтобы продемонстрировать миру эмоции от такой новости, женщина опубликовала трогательное видео с самыми яркими моментами второй беременности.

Беременная Эшли Грэм / Фото с инстаграму женщины

Украина выбрала фильм на Оскар-2022

Украинский оскаровский комитет наконец объявил победителя национального отбора на премию Оскар-2022. Им стал фильм Натальи Ворожбит "Плохие дороги". С сегодняшнего дня и до начала премии, которая состоится в следующем году 27 марта, у ленты будет возможность побороться за место в номинации "Международный фильм на иностранном языке". Попасть в главную номинацию крайне сложно, так как этому мешает "длинный список" номинантов, "короткий список" и только тогда – главные места в номинациях. Но стоит надеяться, что украинская кинолента сможет достичь успеха и пройти в конкурсе как можно дальше.

Отметим, что прием заявок от съемочных команд на участие в отборе проходил с 26 августа по 8 сентября, а объявление победителя – 24 сентября. В этом году в национальном отборе участвовали 5 фильмов:

"Блик";

"Стоп-Земля";

"Носорог";

"Плохие дороги";

"Почему я живой".

Фильм Ворожбит "Плохие дороги" рассказывает о жизни украинских военных и мирных жителей Донбасса, находящихся по разные стороны линии разграничения. Наталья Ворожбит писала сценарий, опираясь на реальные истории, собранные на Востоке Украины. Она впервые выступила как режиссер ленты,так как до этого она была сценаристом таких известных фильмов как "Киборги" и "Дикое поле".

"Плохие дороги" 2021 фильм, который поедет на Оскар-2022 – трейлер