Там Кейт Миддлтон встретилась с теми, кто помогал проводить эвакуацию мирных жителей в Афганистане после захвата власти талибами. Известно, что операция стала самой масштабной за последние 70 лет: военным удалось вывезти из страны более 15 тысяч человек с 14 по 28 августа.
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Для особого выхода Кейт Миддлтон надела бежевый двубортный жакет бренда Reiss и темно-синие брюки-клеш вич Jigsaw. Ее выбор дополняла белая блуза, серьги ирландского бренда All The Falling Stars и бежевая сумочка Tusting.
Кейт Миддлтон на встрече с Королевскими ВВС / Фото Getty Images
Кейт Миддлтон на встрече с Королевскими ВВС / Фото Getty Images
Когда в последний раз видели Кейт на публике
- Официальный выход Кейт вместе с мужем принцем Уильямом и принцем Джорджем состоялся 11 июля в рамках Евро-2020 в Великобритании.
- Но неофициальный выход Кейт произошел всего день назад – герцогиню Кембриджскую увидели вместе с детьми в магазине канцтоваров. Также в СМИ сообщали, что видели, как женщина проводила однажды детей в школу.
- Ранее отмечалось, что семья Кейт и Уильяма находилась летом в отпуске на островах Силли, которые расположены на юго-западе Великобритании. Также они, вероятно, отдыхали в Шотландии, где каждый год собирается вся королевская семья во время отпуска.