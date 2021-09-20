Королева Елизавета II

Первой принцессу Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци поздравила королева Елизавета II. На официальной странице Букингемского дворца в инстаграме не просто сообщили о рождении девочки, но и раскрыли детали ее появления на свет.

Важно Принцесса Беатрис впервые стала мамой

Так, стало известно, что внучка Ее Величества рожала в лондонской больнице Челси и Вестминстера. Вес крохи – 2 килограмма 700 граммов. Как принцесса Беатрис, так и ее дочь чувствуют себя хорошо.

Бабушка и дедушка новорожденного ребенка и прабабушка были проинформированы и восхищены новостью. Семья хочет поблагодарить весь персонал больницы за невероятную заботу,

– говорится в публикации.

Представители Букингемского дворца добавили, что принцесса Беатрис якобы с нетерпением ждет знакомства дочери с ее старшим братом Кристофером Вулфом – сыном Эдоардо Мапелли Моцци от предыдущего брака с архитектором.



Принцесса Беатрис с мужем / Фото из инстаграма королевской семьи

Заметим, у принцессы Беатрис замечательные отношения с пасынком, в роли мачехи она чувствует себя комфортно. На карантине они перечитали все книги-лауреаты книжного Оскара-2020.

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