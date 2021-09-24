Принцеса Беатріс стала мамою

Внучка Єлизавети II 20 вересня вперше стала мамою. Раніше жінка повідомляла, що пологи повинні відбутись у жовтні, але жінку госпіталізували за день до народження дитини, тому дівчинка з'явилась на світ раніше. Сталось це в одній з лондонських лікарень, 18 вересня о 23:42. Як назвали доньку принцеса Беатріс та її чоловік Едоардо Мапелло-Моцці – невідомо.

До слова Принцеса Беатріс народила доньку: як вітає королівська сім'я

Зазначимо, що для принцеси Беатріс донечка стала першою дитиною, водночас як в Едоардо вже є син Кристофер від першого шлюбу. Нагадаємо, що Беатріс почала стосунки із чоловіком у 2018 році, а вже у вересні 2019 року вони оголосили про заручини. Весілля пари відбулось 17 липня 2020 на каплиці Всіх Святих у Віндзорі лише у присутності родичів, адже тоді Велика Британія дотримувалась суворих карантинних обмежень.

Повернення Кейт Міддтон та Меган Маркл

Після періоду відпусток члени королівської сім'ї почали активно повертатись у публічний простір. Вперше за 2 місяці нещодавно вийшла Кейт Міддлтон, після чого ледь не щодня почала організовувати зустрічі.

Жінка вже відвідала військову базу Брайз-Нортон Королівських ВПС Великої Британії;

Побувала у тренувальному спортивному центрі в національному парку "Лейк-Дистрикт", а також зустрілась із очевидцями Голокосту;

Влаштувала прийом у Національній портретній галереї в Лондоні, де подякувала спонсорам за втілення у життя її книгу-фотоальбом, який вона створила в час пандемії;

Зіграла у теніс із чемпіонкою світу Еммою Радукану в Національному тенісному центрі Лондона.



Кейт Міддлтон у Національній портретній галереї в Лондоні / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських

Щодо Меган Маркл, то разом з принцом Гаррі вона також здійснила два офіційних виходи після народження доньки Лілібет.

Подружжя прибуло з робочою зустріччю до Нью-Йорка, де неподалік Всесвітнього торгового центру зустрілося з мером Нью-Йорка Біллом де Блазіо, а також губернатором штату Кеті Хокул;

Наступного дня вони мали приватну зустріч із представницею США при ООН Ліндою Томас-Грінфілд.



Лінда Томас-Грінфілд, принц Гаррі й Меган Маркл / Фото з твітеру Томас-Грінфілд

Незважаючи на зростання захворюваності на COVID-19, королівські представники, схоже, активно влились у роботу, тому варто лише здогадуватись, чим ще здивує Меган та Кейт.

Розлучення Пустовітів на всю країну

Попереднього тижня вся Україна була вражена відвертим інтерв'ю блогерки з Івано-Франківська Саші Пустовіт. Жінка розповідала про шантаж з боку її чоловіка Ігоря, зізнання про булімію та перехворілий туберкульоз, бізнес та багато інших речей. Зі слів Саші було зрозуміло, що вона постраждала від аб'юзу чоловіка, через що це призвело до розлучення. Суд повинен відбутись 30 вересня.

До слова Бажав смерті і вимагав аборт: блогерка Саша Пустовіт дала шокуюче інтерв'ю про чоловіка-аб'юзера

Але чоловік Ігор Пустовіт вирішив записати своє інтерв'ю, яке запропонував взяти ведучий "Люкс ФМ" Слава Дьомін. У розмові чоловік поділився, що він також страждав від психологічного насильства, оскільки звинувачував дружину у психічних розладах через булімію. Він переконаний, що чимало проблем у сім'ї було через це, оскільки Саша не хотіла звертатись до лікаря за допомогою. Про хворобу він не знав від початку стосунків і здогадувався про це лише з роками.

Також він розповів про скандали у сім'ї, до яких часто була причетною мама Саші. Зокрема він показував відео, де Саша зривається на дітях – Данилові та Євгену. Зокрема Ігор Пустовіт розповів про проблеми у сексі та взаємні образи щодо цього. Також він поділився, що слова про аборт першої дитини, який він начебто вимагав у Саші, коли та вагітною хворіла на туберкульоз, були частково правдивими, але тоді над цим рішенням задумувався не лише він, а вся сім'я.

Ігор Пустовіт дав інтерв'ю щодо розлучення із Сашею: дивіться відео онлайн

Прем'єра "Холостячки" 2 сезон

Після року очікування на телеканалі "СТБ" вийшов довгоочікуваний 2 сезон шоу "Холостячка". Головною героїнею стала популярна співачка Злата Огнєвіч. Перший випуск шоу відбувся 17 вересня, і в ньому зірка обрала для себе 25 кандидатів на її серце. Серед них – спортсмени, бізнесмени та інші чоловіки, які підкорили жінку своєю харизмою.

Зверніть увагу "Холостячка" 2 сезон: всі учасники романтичного шоу

Через кілька днів після прем'єри шоу артистка зізналась, що довго роздумувала чи йти на проєкт, оскільки раніше вже мала невдалий досвід токсичних стосунків, але вона вирішила залишити минуле та відкритися для чогось нового.

Мене відразу підкуповують інтелект і почуття гумору. Хочу, щоб з моїм чоловіком було про що посміятися. А також, щоб були такі душевні речі, як любов до дітей, до сім'ї,

– розповіла Огнєвіч про ідеал чоловіка.

Також Злата зізналася, що на проєкті їй вдалося знайти своє кохання. Виявилося, що зірка була закохана ще з першого дня зйомок проєкту.



Злата Огнєвіч стала героїнею другого сезону шоу "Холостячка" / Фото з інстаграму співачки

Ешлі Грем вагітна двійнею

Американська plus-size модель Ешлі Грем лише 18 січня 2020 року як вперше стала мамою, а вже зараз очікує на пізньому терміні вагітності нових малюків. Кілька днів тому зірка подіумів дізналась, що вагітна двійнею і це будуть два хлопчики. Зважаючи на те, що першим її малюком від фотографа Джастіна Ервіна став син Айзек, то зовсім скоро жінка буде мамою трьох хлопців! Аби продемонструвати світу емоції від такої новини, жінка опублікувала зворушливе відео з найяскравішими моментами другої вагітності.



Вагітна Ешлі Грем / Фото з інстаграму жінки

Україна обрала фільм на Оскар-2022

Український Оскарівський комітет нарешті оголосив переможця національного відбору на премію Оскар-2022. Ним став фільм Наталки Ворожбит "Погані дороги". Від сьогодні і до початку премії, яка відбудеться наступного року 27 березня, стрічка матиме можливість поборотись за місце у номінації "Міжнародний фільм іноземною мовою". Потрапити у головну номінацію вкрай складно, адже цьому передує "довгий список" номінантів, "короткий список" і лише тоді – головні місця у номінаціях. Але варто сподіватись, що українська кінострічка зможе досягти успіху і пройти на конкурс якомога далі.

Зазначимо, що прийом заявок від знімальних команд на участь у відборі відбувався з 26 серпня по 8 вересня, а оголошення переможця – 24 вересня. Цього року в національному відборі брали участь 5 фільмів:

"Відблиск";

"Стоп-Земля";

"Носоріг";

"Погані дороги";

"Чому я живий".

Фільм Ворожбит "Погані дороги" розповідає про життя українських військових та мирних жителів Донбасу, що перебувають по різні сторони лінії розмежування. Наталка Ворожбит писала сценарій, спираючись на реальні історії, зібрані на Сході України. Вона вперше виступила як режисер стрічки, адже до цього вона була сценаристом таких відомих фільмів як "Кіборги" та "Дике поле".

"Погані дороги" 2021: фільм, який поїде на Оскар-2022 – трейлер онлайн